Investigan presunta estafa por parte de la agencia de viajes “Volare”

La Justicia investiga la presunta estafa llevada adelante por el propietario de la agencia de viajes “Volare”. La maniobra quedó al descubierto cuando más de 20 clientes denunciaron que pagaron o señaron pasajes para viajar al exterior, y que en realidad estos nunca fueron comprados.

¿Son comunes este tipo de maniobras en las agencias de viajes de Uruguay? ¿Qué mecanismos tienen los clientes para detectar agencias que están en falta o que pretenden estafarlos? Abordamos el tema junto a Carlos Pera, vicepresidente de la Asociación Uruguaya de Agencias de Viajes (Audavi).

Nuestra gremial lo que es tomar una actitud de por lo menos saber qué es lo que ha ocurrido. Son hechos totalmente puntuales y aislados. Este tipo de prácticas lejos están de ser habituales en nuestro mercado.

El servicio que da una agencia de viajes realmente es la confianza. Y en estos casos hay veces que se falta a la confianza. Esta agencia tiene muchos años en el mercado, conocemos muy bien a su propietario, quien no se ha ido del país, como sí pasa en otros casos. La Justicia dictaminará si hubo o no hubo estafa. Hemos tenido casos donde se realizó una gran venta y se fueron. Este no es ese tipo de caso.

Hasta la semana pasada no había habido ninguna denuncia, por lo menos antes el ministerio. Nosotros estuvimos indagando en el tema. Hasta el viernes pasado no había habido denuncias, recién a última hora se realizó la primera.

Este mercado se ha ido depurando con los años. Si uno hace un paneo por las agencias de viajes, cualquiera ya tiene su agente de viajes de confianza que ya tiene su trayectoria y su experiencia.

Yo conozco muy bien al propietario de esa agencia, tiene más de 30 años en el mercado. Le pudo haber ido mal y terminar en esta desgraciada situación. Podemos aconsejar que la mejor opción de viajar es a través de una agencia de viajes. Internet es un excelente instrumento cuando todo va bien. Por algo las agencias de viajes crecen y sobreviven en Uruguay, y siguen abriendo.