José Bonilla y la reforma de la Caja Militar: “El ministro de Defensa no asesoró correctamente al presidente”

El excomandante de la Fuerza Aérea, exjefe del Estado Mayor de la Defensa y excoordinador de los servicios de Inteligencia, José Bonilla, considera que el proyecto de reforma de la Caja Militar tiene como objetivo “terminar con las Fuerzas Armadas”. Reconoce que “fue y es” un hombre de confianza de José Mujica, y destaca el papel que jugó el exministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro. Varios partidos y sectores políticos ya lo tentaron para unirse a sus filas, y él mismo subraya que está “orejeando” la situación.

El proyecto de reforma presentado al Parlamento enfoca exclusivamente a los retiros, y no tiene en cuenta a lo que hace a la parte inherente a la carrera militar. Todos estamos convencidos de que hay que hacer una reforma, pero tiene que ser de forma. El proyecto no tiene el pienso militar. No hay una ley de retiro en las Fuerzas Armadas, sí una ley orgánica.

Tenemos una fuerza efectiva de 80.000 personas. De salir este proyecto, va aumentar la cantidad de retirados.

Hemos presentado varios proyectos de reforma de la ley orgánica. De aplicarse este proyecto, cuando un soldado se retira gana el 52 % de su sueldo: si ya no gana nada, el 52 % de ese sueldo va a ser nada de nada. Hoy estamos sentados en las Naciones Unidas gracias a las misiones de paz.

El poder político tiene que decir que quiere una Fuerza Armada con tal valor. Y luego que se tomen decisiones en base a eso. Estamos de acuerdo en que se haga una reforma.

Si usted hoy tiene los sueldos que gana el militar, un proyecto de ley que habla solo del retiro… Es muy difícil para quienes están en la fuerza, permanecer.

Tuve la suerte de conocer y trabajar con el expresidente Sanguinetti. Soy de tradición colorada. Siempre me gustaron los principios batllistas. Por mi trayectoria, me acerqué a muchos políticos: tengo muchos contactos con todo el espectro político.

El actual ministro de Defensa no asesoró correctamente al presidente, y puede llevar a la desaparición de las Fuerzas Armadas. Además del hecho de que los que están se quieran ir, tampoco es llamativo ingresar a las Fuerzas Armadas.

Creo que es momento de devolverle algo a la sociedad. Me han invitado a hacer político y lo veo como el hecho de poder dar una mano. Yo soy colorado. Distintos partidos han hablado conmigo, pero quiero escuchar.