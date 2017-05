Juan Castillo relató cómo fue el momento en que lo llamaron para avisarle que habían baleado a un hombre en el clásico de Tercera

El presidente de Rampla, Juan Castillo, explicó:

Yo estaba en el medio de mi trabajo, me llama un compañero y me dice: “está pasando tal cosa, mandá ambulancia, llamá a la Policía. Yo no sabía ni qué hacer”.

Lo primero fue bajar la pelota al piso, enviar una ambulancia. Nosotros no pedimos policía para el partido, no nos correspondía, el locatario era Cerro. Había la guardia mínima exigida para la AUF, solamente para los jueces. Además, esa guardia es sin arma.

Si yo supiera alguna cosa, no vendría a decirlas acá. Si los que estaban armados hicieron eso con una persona pública, ¿qué queda para los testigos?

Nosotros vamos a presentar una nota en la AUF, vamos a pedir que se asuman responsabilidades y las consecuencias.