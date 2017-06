Juan Castillo y los desafíos del Partido Comunista: “No está resuelta la justicia social en Uruguay”

El dirigente político consideró que, tras dejar la Dinatra, ahora debe enfocarse en "cambiar el chip".

Juan Castillo fue elegido como nuevo secretario general del Partido Comunista: por esa razón, renunció a su cargo de director nacional de Trabajo y también a la presidencia de Rampla Juniors.

Hablamos con Castillo sobre el presente del PCU y su relación con el Gobierno de Tabaré Vázquez.

Es un nuevo desafío, un volver a empezar. En Rampla Juniros no quiero estar por figurar: uno no conduce una institución deportiva si no está más o menos allí. Hay algunas cosas éticas que se tienen que tener en cuenta. Por ejemplo, no me gustaría que mi equipo fuese dirigido por un dirigente de otro partido. Los jugadores están contentos con la nueva presidenta: Isabel es una compañera divina, no es la segunda de nada, ella tiene una historia construida.

Jorge Mesa ya estaba en el Ministerio de Trabajo. En este caso había un tema de tiempo. A veces eran las ocho o nueve de la noche y seguía ahí adentro. Me ocupaba mucho tiempo. La responsabilidad política que el partido me dio ahora requiere más tiempo, más estudio. Jorge Mesa lo va a hacer mejor que yo, no tengo duda de eso. Yo tendría que haber sido suplente de Jorge en el ministerio y de Isabel en Rampla.

La transición de Eduardo Lorier conmigo en el partido seguramente requiera un poco más tiempo.

Tengo que empezar a cambiar el chip. Tengo que ir moderando el lenguaje, por ejemplo. No tengo empacho de decir que voy a tener un período de transición, en el que tengo que estudiar mucho y recorrer la interna del partido.

No concibo la cuestión política y social sin que haya acuerdos en base al diálogo. Hay una continuidad, tal vez una renovación en las responsabilidades porque va a asumir mucha gente joven.

Hemos salido fortalecidos de la interna del partido, producto de un gran debate y congreso que tuvimos. Damos discusiones con cargas ideológicas importantes y tenemos perspectivas claras a futuro. Nosotros somos conscientes de que integramos la fuerza política del Frente Amplio, que s el Gobierno actual. Tenemos matices y diferencias, pero queremos colocar propuestas.

Hay muy buenas cosas en la Rendición de Cuentas, como los impuestos a los juegos de azar o la reforma de la Caja Militar, pero creemos que son insuficientes. Seguro esta Rendición ingresa con el 5 %. El objetivo es llegar al fin del período con el 6 %.

No está resuelta la justicia social en Uruguay: queremos avanzar en ese sentido. Queremos construir el socialismo en Uruguay.