La versión del NPC: “Andrés Pereira estaba con vida. Un martes 13 de junio lo ejecutan y lo ponen en una bolsa”

El caso de Andrés Pereira adquirió un nuevo rumbo la semana pasada. En febrero de 2014, el joven de 16 años concurrió a un campamento del Nuevo Partido Comunista que se realizó en Punta Espinillo. Desapareció sin dejar rastros, hasta la semana pasada, cuando sus restos aparecieron a 200 metros del lugar donde fue visto por última vez. ¿El Nuevo Partido Comunista tuvo alguna relación con la desaparición y muerte de Andrés Pereira?

Hablamos con Marcelo Sánchez, secretario general del Nuevo Partido Comunista(NPC).

Después de tres años tenemos la oportunidad de brindar información sobre este hecho: se ha manipulado bastante la información. Queremos mandarle toda nuestra solidaridad, el abrazo fraterno a la familia de Andrés, a todos los jóvenes que lo conocieron, a los trabajadores del Casmu, del INAU, gastronómicos que ayer marchamos juntos en la movilización del PIT-CNT que reivindicaba una Rendición de Cuentas que avance en colmar las aspiraciones del pueblo. Hace 30 años o más que marchamos por verdad y justicia para todos los compañeros y camaradas asesinados. También queremos verdad y justicia para el caso de Andrés.

Cambió el escenario en el caso de Andrés. Los hechos siguen siendo hechos. Desmentimos por completo lo de la ‘brutal golpiza’. En la declaración está escrito todo lo que sucedió. Del joven Andrés Pereira nosotros no vamos a hablar, pero sí de hechos.

En la reunión que tuvimos con Guarteche y Vázquez, en los primeros días que dimos nuestra cara desde el inicio, Guarteche nos reconoce que el joven estuvo en manos de municipales, que la última en verlo fue una policía femenina, que no fue por ahí como dicen por ahí que aparentemente fuimos nosotros los que detuvimos el ómnibus o le impedimos subir al ómnibus. La policía femenina le dijo que iba a llamar a una patrulla y, según dice El Observador, se dio vuelta y ya no estaba.

El 26 de febrero uno de los testigos dice que lo ve e intercambia palabras con él. En agosto de 2014 dos testigos afirman haberlo visto en el Centro de Montevideo. Nosotros decimos, lo declaramos ante la Justicia, que hay testigos que no quisieron declarar, que lo vieron en las inmediaciones del Cerro.

El pibe Andrés estuvo circulando por Montevideo, en principio, porque no lo podemos afirmar, desde febrero hasta agosto del 2014. Esa era nuestra preocupación: que el joven andaba por allí y todos teníamos responsabilidades: la organización, el Estado, los padres; por dar con él.

Cae por su propio peso lo de la brutal golpiza, porque si recibió una brutal golpiza no va estar en manos de los municipales ni de la policía femenina: todos los que vieron eso y no hicieron nada, son cómplices. Porque si vos ves un delito en proceso, sos cómplice. No es verdad. Andrés estaba con vida, y eso es la verdad. Un martes 13 de junio lo ejecutan y lo ponen en una bolsa: el partido fue el más preocupado. Dolor tenemos cada vez que se mata un joven en este país.