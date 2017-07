La viuda del policía asesinado recibirá una pensión, atención médica y psicológica, un puesto de trabajo y una nueva vivienda

Representantes del Sindicato de Funcionarios Policiales de Montevideo y del PIT CNT, se reunieron con el viceministro del Interior, Jorge Vázquez. El objetivo del encuentro fue tratar de buscar algún tipo de solución para la familia del cabo, Wilson Coronel, asesinado en la madrugada del lunes durante un intento de rapiña en una pizzería de Pocitos.

¿Cuál fue el resultado de la reunión? Hablamos con Fernando Pereira, presidente del PIT-CNT.

Hasta el día anterior todos los medios decían la viuda no iba a recibir pensión de ningún tipo. Los sindicatos policiales nos pidieron al PIT-CNT que tratáramos de construir nuevos beneficios. En esa tarea se movió la central sindical y todos los sindicatos policiales.

Va a recibir la pensión, atención médica y psicológica, y otras dos cuestiones. Una es que se le pudiera dar un trabajo a la viuda. Los sindicatos que se quejan no movieron un dedo, pero cuando salen los resultados se quejan.

Estamos hablando de la muerte de un trabajador cumpliendo su tarea. La parte que no le correspondía, que tiene un valor importante, tiene que ver con la construcción de un puesto de trabajo, que no solo supone un nuevo ingreso, sino a todos los derechos que tiene cualquier trabajador. Se está buscando un puesto que sea compatible con su formación y su situación psicológica. Queremos que el trabajo signifique una reparación para su vida, para que pueda reconstruir su persona y su familia. Los hijos vieron el video de la muerte de su padre miles de veces.

Y que también se le busque una vivienda para que viva en mejores condiciones, también es importante porque viven en un asentamiento.

Lo que tienen que hacer los comerciantes es contratar empresas de seguridad, y lo que hacen es contratar mano de obra barata: suene mejor o peor. Contratar trabajadores en negro es abaratar los costos. La responsabilidad penal está vinculada a todos los ámbitos laborales, no solo a la construcción.

Si usted contrata a alguien y le pone en planilla como reponedor y resulta que trabaja como seguridad, son tareas muy distintas y tienen niveles diferentes de peligro. En este caso, se comete un acto poco responsable para con la seguridad de ese trabajador. Hay que darle al trabajador todas las herramientas correspondientes para que pueda cumplir ese trabajo.

El servicio 223 está más extendido de lo que yo mismo creía. Pero no podemos volver a las jornadas del policía de 16 horas: esas jornadas no hay que reglamentarlas, hay que encontrar una solución para que se regulen las tareas y se les den todas las condiciones de seguridad, para que al mismo tiempo puedan ser padres, hijos, abuelos. Aunque eso exista, no hay que legitimarlo, porque eso no es vida.