Laura Canoura: “Estoy en un súper buen momento. Logré vencer mi tendencia histórica a primero decir que no”

La artista y maestra de Master Class se presenta el 6 de junio en la Sala Zavala Muniz del Teatro Solís con "Cantoura".

“El repertorio será ecléctico nuevamente, porque así soy yo en esencia… Trataré de dejar entrar una vez más, todo lo vivido en los últimos tiempos para poder mostrarlo esa noche de junio en la Zavala Muniz”. Entradas en venta en Tickantel y boletería del teatro. Ficha técnica:

Laura Canoura – voz

Andrés Bedó – piano, arreglos y dirección

Andrés Pigato – contrabajo

Pablo Meneses – batería

Matías Romero – guitarra

Canto, Cantora, Canoura, Cantoura

Mi vida siempre ha estado ligada a la música. Los primeros recuerdos que recuerdo (si me permiten el parafraseo) tienen que ver con mis padres cantando, con la radio sonando en el patio de mi casa… Nunca elegí ser cantante…Vino a mi, como tantas cosas en la vida cuando uno no las está buscando… Siempre hubo guitarra en mi casa y siempre se cantaron murgas y tangos en las reuniones familiares. Muchas veces me preguntaron si el apellido Canoura era un nombre artístico porque seguramente pensaban que estaba inspirado en la expresión “ave canora”…pero no. Han escrito mal mi apellido infinidad de veces, como nos pasa a todos: Candura, Canobra, Canura… Durante muchos años firmaba mis cartas, los autógrafos, los mensajes simplemente Canoura. Muchos me dicen Cano, en una abreviatura cariñosa de mi apellido. Pero muchos también (sobre todo del ambiente musical) me dicen Cantoura…. es algo casi doméstico…entre amigos. Vengo de un año de hacer un programa radial llamado “Cantoras”que ha llenado mis oídos de voces femeninas maravillosas, lo que ha movilizado mis ideas, mis pensamientos y mi creación. Dejo por un rato el formato dúo que tanto me gusta con Andrés Bedó para volver a sonar en grupo, con otros sonidos, otros ambientes, otras ideas. El repertorio será ecléctico nuevamente, porque así soy yo en esencia… Trataré de dejar entrar una vez más, todo lo vivido en los últimos tiempos para poder mostrarlo esa noche de junio en la Zavala Muniz.

Laura Canoura

Reseña:

Laura Canoura, cantante, compositora y principal voz femenina del Uruguay, con una trayectoria de más de 35 años, integró a fines de la década del ’70 el histórico grupo “Rumbo”. Con él recorrió los principales escenarios del país y g rabó tres de los mejores discos de la Música Popular Uruguaya. Desde entonces ha participado intensamente en varias de las páginas memorables del quehacer cultural de nuestro país.

El valor de las localidades es de $640.

Cupo Tarjeta Montevideo Libre.

Financia Visa.