El juez José María Gómez y el fiscal Gustavo Zubía fueron amenazados de muerte. Tanto Gómez como Zubía trabajaron en el caso del delincuente apodado el “Chucky”, el sicario que fue procesado con prisión por haber agredido la semana pasada al abogado penalista Gustavo Bordes. ¿Las amenazas contra los magistrados se vienen incrementando?

Abordamos este tema junto al fiscal Enrique Viana.

Un fiscal que tiene miedo o demuestra miedo, le hace flaco favor a toda la ciudadanía. Los fiscales somos servidores. En nuestras labores tenemos riesgos y enfrentamos situaciones difíciles, pero no son las habituales.

Vivimos en un espiral de violencia, pero tener miedo en esas circunstancias solo aumenta que otros quieran infundir miedo. He estado en situaciones difíciles, pero lo que uno tiene que hacer es tomar las precauciones en la propia situación.

Tengo una bala en cada pierna, motivo de un episodio que supuestamente fue una rapiña. Nunca pedí custodia y no la pediré. En aquel momento no salí a llorar o a pedir custodia.

Lo primero que tienen que hacer los jueces y los fiscales es no mostrar miedo; podrán tenerlo, porque es un humano, pero no tienen que mostrarlo.

No me parece bueno que algunos salgan a la calle con protección y otros no: no me parece una buena conducta por parte de los jueces y fiscales.

Mi mayor preocupación está en lo que se viene con el nuevo Código de Proceso Penal. Si hoy los fiscales demuestran miedo, ¿qué va a pasar cuando el cara a cara sea entre las víctimas y los testigos?