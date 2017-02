“Lo que falla es lo de siempre: se relativizan las situaciones de violencia doméstica”

En este sentido, la directora de la división Políticas de Género del Ministerio del Interior, July Zabaleta, apuntó:

“Lo que falla es lo de siempre: se relativiza las situaciones de violencia doméstica. Nos ha costado mucho hacer entender que la violencia doméstica se tiene que trabajar desde la Policía con la misma seriedad que cualquier otro delito. Es aún más grave, porque se da en un contexto donde víctima y agresor tiene un vínculo muy cercano, muchas veces conviven.

Estamos esperando los resultados de la investigación. Es muy difícil sin tener los resultados certeros qué medidas se van a tomar: sabemos sí que van a ser duras. Se verá la responsabilidad de cada una de las partes.

De mi experiencia, me dice que en realidad lo que termina pasando casi siempre es la relativización del problema. Si esto guardara relación con algo como el corporativismo, no estaría ingresada la denuncia de la víctima en el sistema de gestión, supongo que nadie quiere dejar registro de algo que hace mal.

El procedimiento de denuncia es bastante ágil y existe desde el 2010 un protocolo específico para violencia doméstica. Se le toma la denuncia a la persona en cualquier unidad policial. En este caso, como el hecho era de otra jurisdicción se tenía que derivar, pero eso no es le paso un mail y me desentiendo: tenemos procedimientos específicos para cuando hay un policía implicado.

Primero se tiene que hacer la evaluación del riesgo: el acceso a posesión de armas es un elemento importante que se tiene que tener en cuenta. Estamos todo el tiempo tratando de controlar eso.

Cuando se hace la denuncia, se tiene que indagar al indagado e inmediatamente se le tiene que quitar el arma de forma preventiva. Aunque ha habido quejas por parte de los policías, creemos que ningún derecho puede estar por encima de la vida. Que no llegue a haber un procesamiento no significa que no haya existido la situación de violencia doméstica.

Se está investigando porque evidentemente no se cumplió el procedimiento policial para cualquier caso, ni el específico para cuando hay un policía involucrado. Al no cumplirse no nos enteramos de que existe esa denuncia.

Se sabe quiénes estaban ese día en ese turno, al momento de la denuncia. Lo que sucede es que se tienen que recabar los testimonios de las personas implicadas y ahí se determinan las responsabilidades.

En 2012, cuando hicimos una reorganización sobre este tema, se crean divisiones departamentales, que tienen que ir monitoreando lo que pasa. Una de esas cosas revisar las denuncias y ver si están con el procedimiento correcto y hacer que se cumplan.

A no nosotros no nos sorprenden los números, nos preocupan y ocupan. Los funcionarios del Ministerio del Interior tienen los mismos problemas que el resto de la sociedad. Promovemos un trabajo hacia afuera, pero también hacia adentro. Para mejorar la respuesta policial primero tenemos que mejorarnos a nosotros mismos hacia adentro.

Creo que el mensaje ha demorado, pero aún nos falta como policías y como sociedad. Estamos todo el tiempo hablando de violencia doméstica, cada vez más, pero no se sabe tanto, todos sabemos que está en el tapete, pero es como la cultura del titular, nos quedamos en la superficie. A todos y a cada uno de nosotros nos corresponde poner el granito de arena cuando queremos tener un mundo sin violencia.

No tengo conocimiento de si las autoridades se comunicaron con la familia de Valeria Sosa. Pero desde el día uno generamos una respuesta integral a la situación, como lo hacemos con el resto de las situaciones.

Desearíamos profundamente que estos maltratos no existieran y que estos malos procedimientos no existieran, porque nos costó una vida”.