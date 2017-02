Los detalles sobre el caso de Francisco Sanabria y el Cambio Nelson

Se espera que el empresario y exdirigente colorado Francisco Sanabria regrese al país tras haber abandonado territorio uruguayo envuelto en la polémica por el cierre de las sucursales del Cambio Nelson, del que era propietario.

En este sentido, dialogamos con el periodista Marcelo Umpiérrez, que reside en Punta del Este, la ciudad desde la que Sanabria manejaba su negocio y y desarrollaba su actividad.

Fue una noticia que impactó de lleno en la sociedad fernandina por las implicancias que tiene. Esto fue un sacudón tremendo, especialmente para Punta del Este, teniendo en cuenta lo que ha significado para muchísima gente lo sucedido con el sistema del Cambio Nelson.

Se ha hablado solo del aspecto de los depósitos o dinero en negro que allí había, que solo hay cuatro denuncias, pero a nivel general no ha configurado esa catarata de denuncias que se esperaba que pudiera llegar a haber.

Existe la otra parte, que es la que no se habla: esta estructura es parte de lo que se maneja cotidianamente en Punta del Este. Gente que tiene dinero en sus cuentas del banco y la pasa a cuentas como las del Cambio Nelson para el pago. El cambio le gestionaba los pagos de Primaria, gastos comunes, pagos al personal. Se da el mismo formato en otras partes del país. Hay gente en Punta del Este que, además, tenía su ahorro en confianza depositada en lo que era el Cambio Nelson, gente que, en muchos casos, no podía estar en el sistema financiero y bancario.

Si se llega a ahondar dentro del volumen de dinero y la estructura que había armada… es impresionante de lo que estamos hablando. Hablamos de cifras tremendas, de millones de dólares.

La familia fue visitada por gente que les fue a pedir explicaciones. Hubo un estado de angustia para la mamá y la hermana de Francisco Sanabria. Él fue quien se puso al hombro los negocios de su padre. Hay muchos bienes, muchas empresas, diferentes sociedades anónimas.

Está al filo de tipificarse lo que es el delito de estafa. La propia Justicia del Crimen Organizado está siguiendo el tema de cerca. Si él viene y paga las cifras de los cheques sin fondo… ya está.

Para quienes vivimos en Punta del Este, sabemos que los negocios de Wilson Sanabria los manejaba él. Su hijo y gente de confianza trabajaba con él. Tener semejante estructura de la noche a la mañana, tener que tomar decisiones, tener dinero para cubrir gastos. Un empresario nos dijo que Wilson cazaba un teléfono, llamaba y tenía dos, tres millones de dólares, pero con Francisco no era lo mismo.

De acuerdo a lo que he estado hablando y gente que lleva la investigación, creo que firmemente que Francisco va a volver al país. Me queda la duda de si realmente está a dos horas de aquí. Tiene que responder. Aquí está su familia y hay gente de su entorno que no la está pasando bien.

La Justicia y las personas que lo van a representar vienen trabajando para allanar los caminos.