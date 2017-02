Mahía: “Empezaría hablando con Gonzalo Mujica. No está ido del todo”

José Carlos Mahía será el primer presidente frenteamplista sin los 50 votos que aseguren la mayoría parlamentaria.

Los focos de atención van a estar más en la Cámara de Diputados que en otras épocas, sobre todo por la falta de ese voto 50. Los primeros años que estuve en el Parlamento perdíamos todas las votaciones. Después, con el Frente, al revés. Ahora se da de ver con esto qué pasa en cada caso.

Yo empezaría hablando con Gonzalo Mujica. No está ido del todo. Tenés que trabajar buscando un acuerdo.

En términos concretos, va a haber algunas partes de la Rendición que van a ser acordados por muchos: el tema es el voto 50, ahí está la cuestión.

Para acordar tenés que tener disposición. Tenés que ver desde el punto de vista programático cuál es el objetivo que querés y ahí ver otro tipo de acciones. El Frente tiene que ponerse firme a la hora de buscar acuerdos.

El primer acuerdo está en el Gobierno y su conjunto: entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo. Tabaré marcó la cancha y pidió las grandes líneas. Ahora, el Frente como partido le enviará su proyecto.

Para mí la Rendición de Cuentas es importante: es difícil concebir un Gobierno que le falte esa herramienta, sobre todo desde lo simbólico, pero es cierto que no se viene el mundo abajo… aunque no deja de ser una dificultad.

El desafío está en cumplir las grandes líneas de Gobierno teniendo en cuenta que hay un panorama más acotado que el que inicialmente se preveía. Los aspectos tributarios hacia la población y el sector productivo no van a tener cambios, pero esa es mi opinión. Estoy convencido de que estamos dando una discusión sobre cosas que, a veces, si no se ve el texto… capaz que no son.

Estoy tranquilo porque he estado 22 años adentro. Cuando asuma la presidencia voy a cumplir una responsabilidad.