Marcel Keoroglian: “En el humor la independencia hace bien”

¿Cómo viene el Carnaval 2017? ¿Cuáles son los límites del humor? Hablamos con Marcel Keoroglian sobre el tema.

“Se profesionalizó todo. Hay rubros y áreas a cubrir. Hay una gran puesta en escena. Siempre se gana y se pierde algo. El tablado de barrio te vuelve a la niñez en ese sentido, porque no está tan profesionalizado. Son vecinos del barrio organizando eso con el apoyo de la Intendencia.

No voy con mala intención hacia un lado hacia el otro, para mí somos todos iguales. La gente percibe que vos no te casás con nadie, que la intención es divertirse.

Hace muchos meses ella había planteado un debate entre María Julia Muñoz y ella. En ese momento el comentario de Montelongo fue que no se perdía ese debate entre ella dos, que son pesos pesados, que entre la soberbia de una u otra no sé quién va a ganar.

Ayer llegó Bianchi, la saludé como siempre, con respeto. Y me agarra y me dice que: “Yo no soy soberbia”. Y le dije que le creía. Seguí armando mis cosas porque no me daba el tiempo para hacer lo mío. Habló con un técnico de acá y yo estaba escuchando. Y dijo que yo era un mercenario, que escribía contra el Gobierno en Facebook, pero después va a actuar al Quincho de Varela: “No sé cómo le dejan decir lo que quiera”.

Lo que ella no sabe es que yo no actúo en actos políticos. He actuado para eventos para Pedro, Lacalle Pou, Larrañaga. Le quiero decir a Graciela con todo respeto que ese es mi trabajo. No me gusta estar en un acto político porque después los carteles son inevitables. En el humor la independencia hace bien.

Dejan decir cosas en un medio de comunicación porque estamos en democracia. La democracia y la libertad de expresión son valores importantes. Hace siete años que estoy acá haciendo Montelongo y lo hago de la misma forma. Y nadie se enoja. Todos se matan de la risa. Más de lo que le he dado palo a Mujica no debe haber nadie; sin embargo, el tipo se ríe. Una vez Vázquez me empezó a imitar a mí”.