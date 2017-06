Martínez: “La medida de racionalización [del transporte] no involucra la pérdida ni de medio puesto de trabajo”

El intendente de Montevideo se refirió al reciente caso de Masa Crítica: "Las dos partes se equivocaron".

El anuncio sorprendió a todos: desde el 1° de julio, el boleto bajará dos pesos en Montevideo para quienes pagan con la tarjeta STM y pasará a costar 29 pesos. El boleto común seguirá costando 33 pesos para quienes pagan sin tarjeta.

¿Cómo se llega a este anuncio? ¿Qué cambios habrá en el transporte capitalino? Hablamos con el intendente de Montevideo, Daniel Martínez.

Veníamos trabajando en dos frentes. Uno con los costos, para tratar de mitigar el impacto de la caída en la venta de boletos, que este año viene cerca del 5 %: eso implicaba un problema de costos. La Intendencia dijo que se comprometió a tener cerca del 4 % del presupuesto para el subsidio del boleto, que es mucho. Y después hay temas estructurales, que hay que discutirlos con más tiempo.

El pago electrónico es muy importante, porque saca el dinero de los ómnibus y nos da trazabilidad e información sobre lo que sucede en los recorridos. Eso permitirá usar información para modernizar y mejorar el servicio.

Estamos con una medida chica de lo que es un paquete de medidas que queremos aplicar. La torta se está achicando y tenemos que encontrar soluciones en beneficio de todo el sistema.

Es posible reducir un mínimo de la mitad de los servicios excedentarios en los horarios de menos demanda, y en algunos casos el 100 %.

Hubo ocho reuniones en los últimos meses. Pero la medida de racionalización no involucra la pérdida ni de medio puesto de trabajo. El total de horas que excede los 24 jornales se va a reducir en muchos casos, eso sí. Cada una de las medidas las hemos venido trabajando.

Se discute que con el tiempo sea posible tener guardas, pero si la tecnología permite impactar en un menor costo del boleto, ¿no hay que pensar en los ciudadanos? El propio impulso jubilatorio, con algún incentivo a retiro, se termine ajustando en siete años.

Lo que hicimos esta vez no tiene nada que ver con 1.800 puestos de trabajo. Estamos hablando de racionalizar las líneas, asegurándole a cada trabajar los 24 jornales que están comprometidos en el convenio: no sé por qué mezclaron. No vamos a dejar que nadie pierda su puesto de trabajo ni disminuya los 24 jornales que tiene.

Entre la opción de subir el boleto, poner plata la Intendencia y pensar en la gente, me quedo con pensar en la gente.

Hoy estamos en un 32 % del uso de la tarjeta STM, por lo que hay un poco más de la mitad de la gente que sigue usando el pago en el ómnibus. Queremos dar un nuevo salto. El salto al dinero electrónico es un salto en calidad.

El caso de Masa Crítica

Creo que la sociedad se basa en normas para convivir en paz. Creo que hay muchos automovilistas que ven un ciclista y se les eriza la piel y les cambia la personalidad. Lo he vivido. Pero no voy a demonizar a nadie. El ciclista tiene derecho a usar el espacio público. Quienes usamos auto tenemos que respetar a quien está más indefenso. El ciclista tiene que entender que tiene que hacer un uso del espacio público en base a normas.

Estuvo mal el automovilista, perdió absolutamente las referencias. El no pasar nada está en una décima de milímetro. Apoyo las manifestaciones de bicicletas que cumplen las reglas.

Creo que las dos partes se equivocaron. Hay que pensar en el uso democrático del espacio público. Ojalá vayamos avanzando hacia un transporte público que enamore a todo el público. Pero el auto tiene más deber que nadie en respetar las normas. Y los ciclistas tienen que aprender a cumplir las normas.

Lago del Parque Rodó

Hubo algunos problemas con las filtraciones y la sedimentación. La información era que a fines de mayo estaban, pero estimo que en cuatro o cinco semanas ya estará. Cruzo los dedos para que en julio ya esté.

En diciembre empezamos con el lago del Parque Rivera.