“Más allá de que estaba haciendo algo no regulado por el MI, es un funcionario que se fue dando la vida por un hecho delictivo”

El subsecretario del Interior, Jorge Vázquez, dijo que siente un “profundo dolor” por el asesinato del cabo Wilson Coronel durante una rapiña en una pizzería en Buxareo y 26 de Marzo. El jerarca destacó que dentro de la investigación, también se estudia si el efectivo estaba desempeñando una tarea de seguridad no autorizada por el Ministerio del Interior.

Abordamos el tema junto a Patricia Rodríguez, presidenta del Sindicato de Funcionarios Policiales de Montevideo (Sifpom).

Más allá de que es verdad que no estaba haciendo algo que estuviera regulado por el Ministerio del Interior, tampoco estaba delinquiendo: él necesitaba tener otro empleo. Él era padre de cuatro hijos.

El 223 no existe, es un nombre que se le da a la figura que no es el 222, que es sí el regulado por el Ministerio del Interior. El MI quería darle más tiempo libre al funcionario policial, que no se desempeñara en múltiples tareas y que pudiera mejorar sus funciones policiales.

Tenemos que modificar la realidad, sino esto va a seguir sucediendo. El equipo jurídico del sindicato armó una propuesta que tiene que ver con regularizar y no limitar tanto el derecho al trabajo. Somos las 24 horas policías, o sea que el argumento de que capaz él no tenía los elementos de seguridad… No se está las 24 horas con un chaleco antibalas, con uniforme, pero la ley dice que tenés que actuar igual porque seguís siendo policía.

Si tú no actuás siendo policía, es una omisión. No estás todo el tiempo preparado, vestido con todo, como para estar en función. Pero no nos pagan ni el full time ni la exclusividad. Creo que lo de fondo de esto va a seguir sucediendo, porque los comerciantes van a seguir poniendo policías en otros rubros: si vas a una estación, capaz que el policía es pistero. Es hacerse trampa al solitario que la ley quede así.

El hecho de que el compañero no esté amparado por la normativa, no quiere decir que el compañero no sea un policía que murió a manos de un delincuente, tratando de evitar un hecho delictivo. Es un funcionario que se nos fue dando la vida por un hecho delictivo.