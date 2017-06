Michelini: “A Uruguay le ha dado resultado el mantener equipos: pasa con Tabárez, con Coito y con Astori”

El senador frenteamplista consideró que la Rendición de Cuentas “es ponderada, prudente y sólida”.

El equipo económico y la OPP presentaron al Secretariado Ejecutivo del Frente Amplio los lineamientos del proyecto de Rendición de Cuentas, que se adelanta moderada y con escaso incremento presupuestal.

Hablamos sobre este y otros temas con el senador frenteamplista Rafael Michelini.

Rendición de Cuentas y economía uruguaya

La economía uruguaya está muy robusta, eso primero que nada. Creo que a Uruguay le ha dado mucho resultado mantener equipos por plazos largos: pasa con Tabárez, con Coito y con el equipo económico. Llevamos doce años del equipo económico de Astori y ha tenido la economía un resultado fantástico. Seguimos creciendo a pesar de que Argentina y Brasil están decreciendo: eso no ha pasado nunca desde que hay mediciones. En ese contexto está la Rendición de Cuentas, que es ponderada, prudente y sólida. Los únicos pesitos que rascamos son para la educación.

Todo el mundo habla del 6 %. Pero uno lo que tiene en la cabeza son sueldos muy buen pagos, con grupos de entre 18 y 20 alumnos, más edificios modernos: eso sería lo ideal. Lo que estamos proyectando es que el salario de un docente recién recibido esté para el 2020 por encima de los 30.000 pesos.

El déficit este año ya anda en los 3,4, creo que vamos a terminar un poquito más. Yo soy muy optimista. Ahora Uruguay retoma su autoestima. Cuando arrancó el Gobierno del Frente Amplio estábamos atrás del pelotón latinoamericano, ahora estamos arañando el pelotón europeo.

A nivel edilicio estamos bien en lo que tiene que ver con la educación. A nivel de titulado estamos a media tabla porque la oposición no vota la universidad que les dé estatus terciario a los profesores. En el tema de los resultados no están viniendo al ritmo que nosotros queremos, hay déficit. A nivel de seguridad van a venir resultados. En educación también van a venir.

Las tarjetas corporativas de Raúl Sendic

Yo no doy consejos a nadie. En el 2001 fue la última vez que viajé por el Parlamento: fui a devolver 150 dólares y no me dejaron. Ahí me di cuenta de que yo no podía viajar más por el Parlamento porque iba a ser un lío. Muchos de los que se llevan viáticos ahora acusan a Raúl. El manejo de los fondos públicos es un lío.

Armemos un mecanismo transparente, pero no hagamos casas de brujas: porque ahí había cinco directores. No estoy diciendo que esté bien. Lo que digo es que no me gusta pegarle a la gente caída.