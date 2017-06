Moreira acusó a Zimmer de hacer “inversiones innecesarias” y coincidió con Dastugue en derogar leyes del aborto, marihuana y matrimonio igualitario

La relación entre el Intendente de Colonia Carlos Moreira y el dirigente nacionalista Walter Zimmer (exintendente de ese departamento) atraviesa el peor momento. Zimmer, que acaba de ser absuelto por la Justicia del cargo de abuso de funciones, dijo en Desayunos Informales que las relaciones con Moreira “están definitivamente rotas”.

Abordamos este y otros temas junto al nacionalista Carlos Moreira.

Relación Moreira-Zimmer

Esto no es nuevo. Estamos distanciados hace más o menos doce años. Cuando él asumió como intendente y yo como senador, él despidió a varios funcionarios que eran mi confianza. Desde entonces, no mantenemos ningún tipo de relación. Él cesó a cinco funcionarios que eran gente de confianza: por compensarlos, eso le costó a la Intendencia casi medio millón de dólares.

En todos los partidos políticos hay diferencias. Es muy común en el Partido Nacional a veces ese tipo de competencia, la gente lo ve como una cosa natural. Zimmer viene del Frente Amplio y después se convirtió en blanco. Me parece bárbaro que siga en el partido: competiremos.

La auditoría que hice cuando volví arrojaba un déficit de 750 millones de pesos. Hoy tengo las finanzas equilibradas, pero la herencia no fue maravillosa, para nada. Yo creo ser un buen administrador. Hubo exceso de inversión, inversiones innecesarias.

Yo no tuve nada que ver en su procesamiento, no tuve ninguna participación en eso. Fue procesado por el tema de abuso de funciones, pero no voy a opinar porque no conozco el expediente. No estoy de acuerdo con el abuso de funciones, creo que es una figura muy genérica: no hay que derogarlo, pero hay que modificarlo y limitarlo, porque es muy genérico.