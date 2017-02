Muñiz: “ASSE es el organismo que más ha trabajado en el último año en una cultura de la transparencia”

Hablamos con la presidenta de ASSE Susana Muñiz, luego de que ese organismo estuviera en el centro de las críticas de la interpelación al ministro de Salud Jorge Basso.

[Sobre la contratación de un servicio de ambulancias que tuvo conflicto de intereses con jerarcas] Observado por el Tribunal de Cuentas no estuvo nunca, siempre estuvo intervenido. Fue en el 2013 cuando estos directores fueron nombrados en otro directorio, donde estaba la oposición sentada. Hoy es todo como una sorpresa, cuando la oposición estaba en el directorio de ASSE… no sé, no lo vieron.

Esta vuelta el Tribunal de Cuentas lo estaría observando. Nosotros sabemos que ingresó anteayer la respuesta del TC. Ayer estuvimos todo el día en la interpelación. En esta mañana todavía no hubo directorio.

Creo que no estuvo bien contratar esa empresa. Pero eso pasó por distintos controles, con la propia oposición sentada en el directorio de ASSE.

ASSE es el organismo que más ha trabajado en el último año en una cultura de la transparencia. Hacemos capacitación de los funcionarios, entregamos todos los pedidos de informes en tiempo y forma.

El aumento de necesidades de camas en CTI crece en todo el mundo y en todos los prestadores. A ASSE todavía le hace falta contratar camas. Crece cerca de un 8 % en todo el mundo. Aumentó la cantidad de patologías que se derivan al CTI y también la necesidad.

ASSE tiene las mismas demoras con los especialistas que todo el sistema. Es un problema del sistema, no de ASSE. Creo que ASSE es mejor que otros prestadores. Si me voy de turismo a Rocha, por ejemplo, tengo ahí a mi prestador. Tiene los hospitales de referencia nacional. Todos los profesores están en ASSE. Buena parte de las innovaciones en tecnología ingresan, en buena parte, a través de ASSE.

Todos los niños con cáncer del país no son atendidos solamente por las fundaciones, los atiende ASSE. Las fundaciones son intermediarias. Hay muchas cosas que solo se hacen en ASSE.