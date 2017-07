“No denuncio a la directora [del liceo de Salto] por ser del Partido Colorado, la denuncio por violar la laicidad”

El Consejo de Educación Secundaria separó del cargó a la directora del liceo 1 de Salto. La decisión se toma luego de que la diputada frenteamplista por el MPP Manuela Mutti y la ministra de Educación, María Julia Muñoz, denunciaran que allí se violó la laicidad durante una charla en la que se expuso en contra del aborto, se entregaron estatuillas de fetos y se condenó el uso de métodos anticonceptivos.

Hablamos con la diputada Manuela Mutti

El día jueves al parece fue la charla, nosotros nos enteramos de lo sucedido por parte de alumnos y docentes, que denuncian esta charla que era parte de la currícula, o sea que era obligatoria, organizada por la directora, para los alumnos de quinto biológico. La profesora de educación sexual planteó una alternativa con varias miradas, por lo que la directora planteó esta charla.

Quienes hacen la denuncia son los estudiantes que estuvieron en la charla, y también docentes. La foto que aparece es de una concentración del movimiento estudiantil salteño que convocó a defender la laicidad.

Se presentaron como madres por la vida, pasaron un video y repartieron materiales. El video muestra cómo antes se realizaban los abortos, porque no está actualizado. La mujer, durante el aborto, pide disculpas a Dios y pide y grita y reza un Ave María. Además, dentro de ese video se plantea que la creación humana viene de Dios y que, por ende, el ser humano no puede intervenir porque estaría cometiendo un pecado. Se les entregaron hasta fetos de yeso.

Los estudiantes quería intervenir y les dijeron que no había tiempo para debatir, por lo que no tuvieron su oportunidad de plantear sus puntos de vista: se les dijo que ellos fueron nada más a escuchar.

La información del video es desactualizada, y no plantea elementos para una educación sexual responsable en el liceo, sino además que plantea una cosmovisión del mundo que viola la laicidad. No estoy poniendo en tela de juicio el estar a favor o en contra del aborto.

Yo no denuncio a la directora por ser del Partido Colorado, la denuncio por violar la laicidad. Ella no pidió autorización al Codicen. Se violó la laicidad en un liceo público y eso es grave. Esto no puede suceder. Nosotros a raíz de eso hicimos la denuncia correspondiente. Quien debe investigar el hecho es el Codicen.

Nosotros creemos que sí hubo violación a la laicidad, en función de lo que dijeron los estudiantes.