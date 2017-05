“Nosotros no queremos entregar nuestros caballos a las protectoras de animales”

Juan Carlos Silva de Ucrus explicó:

Esta noticia tiene una parte buena y una mala. Nos cae cuando muy poco antes salió a la prensa el anteproyecto de ley para eliminar los carros. Sobre la prueba piloto tenemos que decir que apoyamos a los compañeros que de forma voluntaria quieran entregar sus carros con caballos.

No queremos juntar la idea de prohibición y de erradicación y la vamos a combatir por todos los medios posibles. Nosotros no queremos erradicar los carros de caballos y no queremos entregar los caballos a las protectoras. Esto es una manera de incitar a la violencia.

Creemos que hay otras vías, hay que mejorar y dignificar nuestro trabajo. Es muy importante remarcar la entrega voluntaria de los carros, no la imposición de la erradicación.