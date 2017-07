“Ojalá aparezcan campañas que digan que la marihuana puede generar episodios delirantes y depresión”

La venta de marihuana en las farmacias empezó el miércoles y era la parte más esperada de la regulación del cannabis llevada adelante por el Gobierno de José Mujica. Pero no todos están de acuerdo.

El psicólogo Alejandro De Barbieri, por ejemplo, ha venido advirtiendo sobre los riesgos de esta nueva etapa de comercialización.

Hay historias de todos los psicólogos y psiquiatras. Nuestra tarea es ser un agente de salud e informar a la población para que quede claro el riesgo de esto: no queremos que se baje la percepción de riesgo.

El inicio del consumo de alcohol en Uruguay está en 12 y 13 años, cuando también es ilegal. La legislación está, ¿ahora qué hacemos?

Trabajo para que haya menos pacientes. No podemos ser irresponsables de decir que la marihuana es inocua: cada persona es distinta y le va a afectar diferente. Nuestra estadística es que, en personas con predisposición, puede generar brotes psicóticos.

Me preocupa el adulto que es el que ofrece o habilita el consumo de alcohol o marihuana. No hay consumo sin riesgo antes de los 18 años.

No todo el que consume es adicto: se estima que un 9 % genera adicción. Pero aumenta el porcentaje si se inicia en la adolescencia.

Tenemos que trabajar con las familias. Esto lo que revela es la ausencia de una familia contenedora o de profesores que están solos. Hay muchos padres que dicen que ellos iban a la boca para que su hijo no corra riesgos.

Lo que tememos es que se siga naturalizando un elemento malo. La farmacia está asociada a la salud, no a un elemento que esté asociado a este daño. Es la puerta de entrada de consumo a muchas drogas.

No existe la marihuana medicinal, no hay que confundir a los jóvenes: no es que la marihuana es medicinal. También tiene los efectos cancerígenos, como el tabaco. El cannabis medicinal es un derivado sintetizado de una forma diferente.

Ojalá aparezcan otras campañas de información y contundentes, como las del tabaco, que digan que puede generar episodios delirantes y depresión.