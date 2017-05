Olesker sobre las asignaciones familiares: “La discusión es si debe ser el mecanismo de estímulo a la inserción escolar”

Por estos días, el Ministerio de Desarrollo Social puso sobre la mesa el debate sobre las asignaciones familiares y la exigencia a las familias de que manden a sus hijos a estudiar como condición para cobrarlas. En el Mides hay quienes quieren quitar esa exigencia.

Abordamos este tema junto al exministro de Desarrollo Social Daniel Olesker.

Es un tema, medio en broma, “top” de la literatura. La ley existe, y mientras exista hay que cumplirla.

No es una discusión entre los que queremos que vayan a la escuela o no vayan: la discusión es si este debe ser el mecanismo de estímulo a la inserción escolar. La asignación familiar adquiere los ingresos para poder garantizar ese derecho. Y si es un derecho, no puede tener condicionalidad.

El estímulo al sistema educativo tiene que demostrarse en políticas diferentes a la del derecho. Hay una inequidad que hace más fundamentado todavía que el problema es el derecho.

Yo creo que sí habría que modificar la ley. Creo que hay que separar el derecho de la política educativa, las políticas de derechos de las políticas sociales.