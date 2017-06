Olivera: “Los números del Mides están claros. La mayoría del dinero va para las personas”

Volvió el frío y la atención a las personas en situación de calle es uno de los temas que ocupa al Ministerio de Desarrollo Social (Mides). Hace unos días, el ministerio debió recurrir a la Justicia para internar en forma compulsiva a una persona que vivía en la calle.

Hablamos sobre estos y otros temas con la subsecretaria del Mides, Ana Olivera.

Las personas que están en situación de calle no necesariamente están en situación de indigencia: el 70 % de esas personas tienen ingreso, hasta algunos tienen ingresos que les permitirían estar en otro lugar, pero las patologías psiquiátricas asociados les impiden un buen manejo de esos ingresos.

Lo que tenemos la posibilidad de duplicar fueron los cupos en los refugios. Hay una mayor visibilidad porque ha cambiado la manera de estar en la calle. Antes las personas estaban aisladas, hoy nos encontramos con agrupamientos: eso da mayor visibilidad. Tratamos de detectar esta nueva forma de estar en la calle. Además de estar en grupo hay un acercamiento a las centralidades, aunque no solo al Centro de Montevideo.

El debate sobre la asignación familiar es qué es y qué rol cumple. Antes, las personas que no tenían un trabajo formal no tenían derecho a la transferencia monetaria, que no es enorme. El punto de debate es si es eficiente como mecanismo. Es un complemento, nadie puede vivir de esa transferencia monetaria. La pregunta es si es eficiente o no para que los adolescentes entren en el sistema educativo.

La permanencia en la educación primaria es prácticamente total, no así en la educación media. Hoy estamos buscando a 500 en todo el país: es una tarea del Mides junto a ANEP. Y el BPS cumple con la ley de la suspensión de la asignación familiar a aquellos que no asisten.

Creo que los números del Mides están claros: tiene y ha tenido múltiples auditorías. La mayoría del dinero va para las personas. Sobre el tema de las contrataciones, las que son directas no son ilegales: cuando un proceso licitatorio se declara desierto, la ley habilita a la contratación directa.