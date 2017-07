Paola Bianco, Maxi de la Cruz y Rafa Cotelo se presentan en el Movie con “Hijos nuestros”

Por segundo año consecutivo, vuelven al teatro Maxi de la Cruz, Paola Bianco y Rafa Cotelo. Esta vez, presentan “Hijos nuestros”, que habla de los dos recientes padres (por segunda vez) y una madre de cuatro hijos.

Por localidades agotadas agregaron una función para el 31 de julio a las 20.30 en el Teatro Movie. Por venta de entradas: 29003900 o en movie.com.uy.

Sinopsis

Suena un teléfono. Es la mujer de Maxi que apenas atiende le dice, -¡Rompí bolsa! Maxi le responde, – Andá al súper y comprá otra Barbi ¡estoy laburando! ¡O no pases la aspiradora y chau, el médico dijo que te quedes un poco quieta! No han pasado ni 30 segundos de la obra y ya sabemos dos cosas. Que Maxi va a contar su reciente experiencia de ser papá nuevamente y que esto va a ser un disparate atrás del otro. Pero claro, Rafa también fue papá hace muy poco y Paola… bueno ¡Paola es mamá a cada rato! “Hijos nuestros” se trata justamente de eso, de retratar el traumático momento del parto, pero también la estresante etapa de embarazo, por las que estos tres impresionantes artistas debieron pasar recientemente. La obra cuenta de manera particular la experiencia de Maxi, Rafa y Paola, pero no solo remite a ellos, sino también a momentos típicos por los que todos, de alguna manera u otra, tuvimos que atravesar. El ritmo demoledor que estos tremendos actores le imprimen a la obra, hace que los 90 minutos del show desparezcan en un abrir y cerrar de ojos… ¡nada que ver con lo despacito que pasan los 9 meses de embarazo!