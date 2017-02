Para Fabián Coito haber salido campeones tiene que ver con la “relación excelente” de los jugadores

Parte de lo que dijo Fabián Coito en Desayunos Informales:

Lo que sale un poco a la luz son los resultados deportivos. Estaba todo basado en un relacionamiento muy fuerte, realmente había una relación entre ellos excelente que sobre todo se fue ganando a medida que fue pasando el torneo. Porque la Sub-20 no siempre tiene los futbolistas a disposición en el entrenamiento.

Ese relacionamiento y formación del grupo fue ayudando al crecimiento futbolístico, yo diría que esa es la gran fortaleza del equipo. Con ellos yo la primera vez que estoy ahora, en el Complejo nos conocimos, sé un poco sus historias. El nivel de todo equipo lo dan sus futbolistas.

Como cuerpo técnico tenemos que empezar a armar la planificación para el Mundial. Y dentro de un mes o un mes y algo comenzaremos la preparación. Pero la preparación más importante fue esta.

A mí me gusta la selección, pero tengo que encontrar un lugar en donde me sienta útil. No sé si en la Sub.20, pero no lo sé sinceramente. Cualquier entrenador un día proyectará llegar a lo más alto, pero soy muy consciente de los grandes entrenadores que hay en Uruguay. Mi camino ha sido diferente al de otros, el mío ha sido dentro de la selección. Estoy desde que comenzó, pasé por todas las generaciones.