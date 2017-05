Pasquet: “En trece horas de sesión no hubo críticas a Venezuela, el FA cree que no hay dictadura”

Otra interpelación maratónica se produjo en la Cámara de Diputados, donde se analizó a fondo el drama que vive Venezuela y quedó marcada la brecha que existe entre la postura de buena parte del oficialismo y de la oposición.

Hablamos con el diputado interpelante (PC) Ope Pasquet.

Quedó clarísimo que el Gobierno uruguayo no va a promover la aplicación de la Carta Democrática de la OEA a Venezuela, ni las cláusulas democráticas de la Unasur o del Mercosur. Además, el Gobierno uruguayo va a aceptar una invitación del Gobierno venezolano para acompañar el diálogo, donde no estarán ni Argentina, ni Brasil.

La oposición venezolana no se ha manifestado de acuerdo con este diálogo. Pero la oposición venezolano no está en esto. La historia demuestra que en Venezuela el diálogo no ha servido para encontrar soluciones, pero sí como una cortina de humo detrás de la que Maduro ha cometido una locura atrás de la otra.

Creemos que participar en este diálogo es embarcarse en una aventura con un resultado muy incierto.

Las críticas fueron para Almagro, pero en trece horas de sesión no hubo críticas a Venezuela. Para el Frente Amplio no hay dictadura en Venezuela, hasta algunos dijeron que en Venezuela hay democracia. Pero nadie dijo que el Poder Judicial le hace los mandados al Gobierno, que el Ejecutivo desconoce la Asamblea Nacional que el pueblo eligió.

Para el Frente Amplio en Venezuela no hay dictadura; es más, hay democracia, según ellos. Y la oposición sí cree que en Venezuela hay dictadura.

Otro de los nudos del debate de ayer fue la invocación reiterada que hizo el Gobierno al principio de no intervención. Pero es un error conceptual evidente decir que no hay que meterse. Tenemos tratados en los que nos pusimos de acuerdo en la defensa común de las instituciones democráticas y nos pusimos de acuerdo para controlarnos, y dijimos que si algún país rompía el orden democrático, lo íbamos suspender. Eso no es injerencia ni meterse.