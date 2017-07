Peña: “¿A quién no le gustaría [integrar una fórmula presidencial]? Pero en este momento no pienso en una precandidatura”

La intendenta de Lavalleja, Adriana Peña, asegura que está decidida a “dar una batalla total” para que el Frente Amplio no esté más en el gobierno. Si bien todavía integra Alianza Nacional, todavía no decidió a quien apoyará en la interna del Partido Nacional: a Jorge Larrañaga o Luis Lacalle Pou.

¿Aspira a integrar la fórmula presidencial nacionalista? ¿Apuesta por una tercera e incluso una cuarta vía dentro partido? Hablamos sobre estos y otros temas.

La inclusión se hace en la práctica, poniendo por primera vez choferes mujeres, maquinistas mujeres. Me parece bien una fórmula presidencial con mujeres: hay mujeres en el Partido Nacional para estar en una fórmula. Verónica, Beatriz, hay muchas mujeres muy capaces, lo que pasa es que a veces no toman la relevancia.

¿A qué persona no le gustaría [integrar una fórmula presidencial]? Necesitamos gente muy ejecutiva. En la región y en el mundo se votan empresarios por la ejecutividad. Somos 12 intendentes blancos: todos somos muy ejecutivos. En la interna, estoy parada atrás de todos y mirando. Estoy convencida de que tenemos que hacer internas, pero ir con fórmulas en las que vayamos todos juntos a apoyar. El Partido Nacional es muy guerrero, pero sin escondernos: no somos hipócritas. El resto de los partidos, capaz se odian, pero se arreglan para ganar.

Voy a estar donde esté y desde donde sea. Hoy nos levantamos con otra de las grandes equivocaciones del Frente Amplio: la presidenta de la regasificadora ganaba 440.000 pesos por mes cuando la empresa estaba parada.

Si el Banco República se retira del interior, están matando a los pueblos. En el primer año bajamos la patente en Lavalleja. Las cuentas de la Intendencia están bien. Habíamos pedido un fideicomiso que iba a ser una revolución, pero no lo llegaron a votar. Hicimos varias obras. Se están haciendo varias reformas. En tema de hablar de buena administración, tenemos credenciales.

No me llamó la atención el anuncio de Jorge Larrañaga: además, lo felicito. Cada uno de los blancos que quieran ser precandidatos tienen que ser apoyados. Y también felicito a Verónica Alonso, me parece muy bien que esté. Hay mucho material humano. Yo no pienso en este momento en una precandidatura presidencial. Me quedan dos o tres desafíos, pero si a fin de año los logro sacar adelante… puede que ahí tome una determinación.