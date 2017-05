Pérez Manrique: “Si algún día no me hubiera sentido independiente, me hubiera ido para mi casa”

El expresidente de la Suprema Corte de Justicia dejó su cargo al cumplir 70 años de edad. En Desayunos Informales dijo que votó al Frente Amplio pero que tiene buena relación con todos los partidos políticos.

Así habló Ricardo Pérez Manrique:

La ficha todavía no me ha caído. Yo creo que a esta altura del desarrollo de la humanidad no es razonable retirarse, 75 años parece mucho más lógico. Estas normas son del siglo XIX. Lo que pasa es que eso significaría cambiar la Constitución. Los últimos días fueron muy emocionantes. Fue tan emocionante que había gente que lloraba. Ese peso, además de 30 años de carrera y una cantidad de cosas, fue fuerte.

Hay una cosa que yo quiero destacar, aquí frente nomás en Argentina hay toda una discusión sobre la edad de retiro de los Ministros de la Corte. Lo cierto es que en más de un caso se ha dado que alguien que está por cumplir la edad plantea un recurso de amparo para continuar en el cargo. Y aquí a nadie se le ocurriría plantear algo para seguir en el cargo un día después, y me parece que eso hace a la constitucionalidad del país.

Yo soy hijo de un obrero del transporte y una empleada doméstica. Para mí ha sido un orgullo, yo crecí desde niño en un compromiso con mis padres de ser leal con ellos y darles satisfacciones que no habían podido tener en la vida. Lamentablemente el tiempo llevó a que mi consagración en el cargo más alto llegara cuando ya ellos no estaban.

Yo muchas veces sentí que no podía entablar un diálogo con el sistema político, en el sentido de que estábamos hablando diferentes idiomas. Sentí que muchas veces el sistema político no entendía claramente la importancia de la justicia. La gente tiene que entender que si no hay un Poder Judicial independiente dotado de tecnología, son sus garantías las que están en juego.

Voy a seguir dando clases y pretendo volcar a la sociedad tantos años de experiencia.