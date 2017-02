Polémica en Carnaval: el episodio entre Horacio Rubino y Eloy Calvo

Daecpu declaró persona no grata al periodista Eloy Calvo, que recibió un golpe del director de Momosapiens, Horacio Rubino, por un comentario en la radio: la polémica se abrió en Carnaval.

Para hablar de este tema recibimos a los periodistas Diego Castro y Fabián Cardozo Además, los favoritos para la liguilla.

Fabián Cardozo

El hecho sucede cuando el conjunto Momosapiens está bajando. Ahí los periodistas suelen hacer una crítica del espectáculo. Cuando se concreta esta situación, el conjunto está bajando y el periodista está dando el comentario. Se da un breve comentario, de segundos. Rubino no escucha ese comentario. El problema es por un comentario anterior. Ahí se da una discusión que deriva en esa reacción de Horacio Rubino. El periodista da entender que Momosapiens no pasaría a la liguilla.

Diego Castro

Es un cúmulo de cosas. Me da pena que estemos hablando de esto y no de lo que pasa arriba del escenario. Me da mucha pena, un hecho desafortunado entre ambas partes. No quiero defender ni a una parte ni a la otra. En los dos casos creo que la moto se fue lejos.