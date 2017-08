Polémica por nueva guía docente sobre educación sexual: las visiones de Caggiani y Bianchi

El Consejo de Educación Inicial y Primaria presentó lo que llamó una “Propuesta didáctica para el abordaje de la Educación Sexual”.

Esta guía servirá de orientación para los docentes y se ha convertido en el centro de una nueva polémica a partir de una columna de Hoenir Sarthou en el semanario Voces.

Abordamos el tema junto a Pablo Caggiani, consejero de Educación Inicial y Primaria, y a Graciela Bianchi, diputada por el Partido Nacional.

Pablo Caggiani

En Uruguay, la educación sexual entra a partir del 2006 en ANEP con fuerza, y en el 2008 aparece como un eje en el área escuelas. Desde el 2014, aparece en la formación de los docentes: y desde ahí reclaman tener más instrumentos para poder trabajar el tema con los chiquilines.

Se elaboró esta propuesta didáctica que tiene varios capítulos: abordaje metodológico, la descripción de todos los contenidos, y una serie de actividades indicativas. Pero está hecha para profesionales de la educación, para que la profesionalicen en el aula con los niños. Pero no es una guía para los niños.

Graciela Bianchi

Yo soy atea, partidaria de la despenalización del aborto y del matrimonio igualitario: para que me ubiquen ideológicamente.

No había tenido tiempo de manifestarme porque estamos en plena Rendición de Cuentas. Tengo una posición crítica con respecto a que todo esté atravesado por las políticas de género. Son políticas focalizadas. No la descalifico: de todas las guías que aparecieron es la mejor.

Hay que abordar esto, pero todavía priman las políticas de género: la guía está atravesada por las concepciones de las ONGs. Hay frases exactas de Gurises Unidos.

Estoy de acuerdo con Sturla en que se está violando la Constitución. La educación es responsabilidad de los padres. En la guía se viola la laicidad. La educación de los menores no puede ser una imposición, y en este caso la hay. Está redactada en un lenguaje impositivo.

Pablo Caggiani

Es una guía para profesionales de la educación. Es difícil discutir una propuesta cuidada sobre la base de enunciados fuera de contexto. Primaria está cumpliendo con lo que plantea el marco legal: los niños tiene derecho a una educación sexual, que debe ser transversal a todo el sistema educativo.

Graciela Bianchi

En la parte del fundamento teórico aparece la política de género. Si usamos políticas focalizadas de minorías que se consideran discriminadas… el camino no es ese. Un niño pequeño no tiene la libertad de elegir porque incluso no la tiene cognitivamente.

Las minorías discriminadas son las más intolerantes.

Pablo Caggiani

Primaria tiene la política de revisar sus textos, desde errores menores como pueden ser de tipeo, hasta conceptos.

La guía se fundamenta en un marco legal que ha ido generando derechos para sectores que antes no los tenían, como puede ser la infancia. Nos cuesta disminuir las brechas de desigualdad.

No tenemos un dogmatismo editorial.