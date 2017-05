Pozzi: “Una amplísima mayoría de la bancada entiende que hay que respaldar al Gobierno en su política exterior con respecto a Venezuela”

El canciller Rodolfo Nin Novoa se reunió con la bancada de diputados del Frente Amplio para fijar posiciones de cara a la interpelación que le realizará el colorado Ope Pasquet el 10 de mayo, para que dé explicaciones sobre el posicionamiento respecto de Venezuela.

Hablamos al respecto con el diputado y coordinador de bancada del Frente Amplio, Jorge Pozzi.

Las diferencias existen entre algún sector y el resto de la bancada, es notorio y público. Pero también existe la voluntad de encontrar un camino que nos posibilite llegar a una fórmula en común para que los 50 frenteamplistas la votemos cuando termine la interpelación.

Las diferencias que marca el Partido Comunista las hizo saber en la reunión y lo ha hecho públicamente. Que el canciller hace las cosas en consulta permanente con el presidente no tenía dudas, pero era necesario escucharlo. No hay una conducción bicéfala: la política exterior la conducen el presidente y el canciller. Todo lo que ha hecho el canciller hasta ahora lo ha hecho en consulta con el presidente: por esta razón, es difícil darle el apoyo al presidente sin dárselo al canciller.

El espectro sobre lo que se piensa en relación a Venezuela es amplio. Algunos piensan que está sometido a un ataque del imperialismo, por lo que no hay que intervenir. Otros lo ven diferente. Pero todos coincidimos en que no hay que aislar a Venezuela y que no tenemos que meternos en temas que son asunto de ellos, como el tema de la reforma de la Constitución. No tenemos ni siquiera que opinar de la reforma.

Nos preocupa que Venezuela no quede asilada y que sus asuntos internos lo resuelvan ellos. También nos preocupa la falta de diálogo interno que hay entre el Gobierno y la oposición. Reconstruir un diálogo que sea positivo y productivo es el afán que todos tenemos.

Vamos a trabajar para construir una fórmula en común. Hemos estado circulando textos y tratando de hacer cosas para acercar posiciones. Todavía nos queda una semana para trabajar en este tema de la interpelación: vamos a tratar de llegar con una posición de consenso o ampliamente mayoritaria. Una amplísima mayoría de la bancada entiende que hay que darle respaldo al Gobierno en lo que ha sido su político exterior con respecto a Venezuela.