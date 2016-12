Daniel Sturla: por prejuicios “se ha desconocido el aporte católico a la sociedad uruguaya”

El cardenal dijo que les sorprendió el éxito de las balconeras y que cuando habló de balde laicista se refería a exteriorizar su fe.

El cardenal Daniel Sturla pidió distinguir entre la laicidad y el balde laicista, entendiendo a este último como que los cristianos tengan que expresar su fe en el ámbito de la conciencia individual, sin poder exteriorizarla. “Cuando hablé del balde laicista le estaba hablando a católicos y lo que les decía es que no nos quedemos encerrados en el cuarto”.

Sturla señaló que por prejuicios “se ha desconocido el aporte católico a la sociedad uruguaya” y puso como ejemplo que el calendario uruguayo es el único que en lugar de ser la navidad es el día de la familia.

El cardenal reconoció que les sorprendió el éxito de las balconeras y que le alegra verlas por Montevideo, al igual que saber que el presidente de la República tiene una en su casa. Acerca de las críticas, dijo que “lo católico en algunos hace saltar un resorte violento que sorprende”.

Sturla también se refirió al pedido de perdón por abusos. Dijo que “es clarísimo que si es un caso que está sucediendo actualmente [la Iglesia Católica]tiene la obligación de llevarlo a la Justicia”.

El jerarca aseguró que no se mueven sacerdotes si se detectan abusos y que eso “pudo haber pasado hace diez años”. “Hoy no pasa. Desde hace al menos diez años la iglesia sabe perfectamente qué hacer. La iglesia ha llevado a la Justicia el hecho. Es un cambio de toda la sociedad, el que le pase a la iglesia es terrible, pido perdón nuevamente, pero no pasa solo en la iglesia. Creo que la iglesia hoy hace diez años sabe cómo actuar. Si son casos antiguos se dialoga con la familia”, sentenció.