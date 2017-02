“El relato que tienen los niños es un relato condicionado a lo que vienen escuchando”

La abogada de la familia de Valeria Sosa habló sobre el fallo de la jueza, que mantuvo la resolución de que los niños se queden con los abuelos paternos.

“Cuando presentamos nuestro escrito hablamos de que el relato que tienen los niños es un relato que está bajo estrés, y condicionado a lo que vienen escuchando”, explicó Virginia Cáceres, abogada de la familia de Valeria Sosa.

También nos comunicamos telefónicamente con Diana Salvo, la fiscal del caso. “La resolución me sorprendió. Yo había dictaminado lo contrario basándome en lo que surge del expediente, principalmente en los informes de las pericias y del equipo técnico que aconsejaban que la tenencia la tuviera la abuela materna”, dijo Salvo.

“La opinión de los niños no puede ser el único punto a tener en cuenta para tomar una resolución. Hay que estudiar en el contexto el valor o no de esa declaración y de lo que declaran los técnicos surge que los niños no están en este momento con un discurso genuino”, sentenció la fiscal.