Juan Pablo Escobar: “La historia de mi padre no debe ser repetida”

El hijo del narcotraficante más famoso del mundo dijo que la vida de su padre estuvo llena de contradicciones y que la lucha contra las drogas es un negocio turbio.

En 2014 Juan Pablo Escobar publicó Pablo Escobar, mi padre. Las historias que no deberíamos saber en el que cuenta anécdotas e historias tal como se las contó su padre. Dos años después publicó Pablo Escobar, in fraganti. Lo que mi padre nunca me contó, en el que se después de recorrer medio país y decenas de entrevistas, Juan Pablo Escobar construye reveladores relatos en torno al poderoso paramilitar que le ganó la guerra; el informante estadounidense que lo fotografió traficando y no vivió para contarlo; qué hacía la noche que sus sicarios mataron al ministro de Justicia; las confesiones de William Rodríguez, el hombre que no eligió ser hijo del cartel de Cali; qué pasó cuando capturó a los guerrillos del M-19 que iban a secuestrarlo y la autopista por la que circuló la droga y el dinero de Pablo Escobar en Miami, Nueva York y Los Ángeles.

Entrevistado en Desayunos Informales, Escobar señaló que “la lucha contra las drogas es un negocio turbio” y que la prohibición empodera al narcotraficante porque garantiza la “venta de armas” y la “corrupción”.

Su hijo señaló que la vida de Pablo Escobar está “llena de contradicciones” y que su “conciencia real fue igual que su violencia”. “Era un hombre con inspiraciones por izquierda pero fundó un grupo de ultraderecha”, construía canchas de fútbol para que los jóvenes no consumieran drogas pero se dedicaba a la venta de drogas.

Por último, Juan Pablo Escobar explicó que se le niega la visa para ingresar a Estados Unidos porque lo que revela en su libro “no le sirve al establecimiento estadounidense” aunque su interés no es convertirse en “testigo contra los norteamericanos”.