Martín Vallcorba: “el uso de tarjeta de débito se multiplicó por 10 desde la implementación de la ley de inclusión financiera”

El asesor del Ministerio de Economía y Finanzas dijo que este mecanismo hace que la rebaja de IVA sea "transparente e inmediata".

El asesor del Ministerio de Economía y Finanzas en temas de inclusión financiera, Martín Vallcorba, manifestó que con la rebaja de IVA de cuatro puntos para la compra con tarjetas de débito se está en la “tasa al consumo más baja de los últimos 40 años”.

Vallcorba explicó que este mecanismo “lo que hace es que la rebaja sea transparente e inmediata” y que el programa de inclusión financiera “tenía como objetivo la universalización de derechos”.

“El uso de la tarjeta de débito ha tenido un crecimiento fenomenal. Se ha multiplicado por diez desde la implementación de la ley y por tres la cantidad de comercios que aceptan POS”.

Respecto a la decisión de algunas estaciones de servicio de Punta del Este de no aceptar el pago con tarjetas de débito salvo en las horas en que es obligatorio, Vallcorba señaló: “el comercio es libre de elegir de aceptar o no. No hay una imposición. En el caso de las estaciones de noche en la medida en que no se puede cobrar en efectivo hay que cobrar por medios electrónicos. No es una medida que Unvenu haya tomado por gremial. Creo que por detrás de estas medidas hay otras razones porque las condiciones de las tarjetas no han cambiado”, sentenció.