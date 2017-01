Óscar Andrade: “si no sabés del trabajo de las brigadas solidarias no podés hacer afirmaciones de ese tipo”

El secretario general del Sunca dijo que Sergio Botana hizo un juicio "muy ligero" y que en Tres Islas estuvieron seis meses y recibieron una mención de la Intendencia de Cerro Largo.

El intendente de Cerro Largo, Sergio Botana, criticó la actitud de los obreros del Sunca que viajan a participar de las brigadas solidarias.

El secretario general del sindicato, Óscar Andrade, consideró que Botana hace un juicio “muy ligero” y que anualmente donan casi 9.000 jornales. “En Cerro Largo se trabajó en la escuela de Aceguá. La inmensa mayoría de estas cosas no son noticia. En Tres Islas se estuvo seis meses. Capaz que el día que fue Botana había muerto un trabajador y hubo un paro. En el caso de Dolores financiamos la ida, el alojamiento y el almuerzo de 500 trabajadores por seis meses”, señaló.

Andrade consideró que las afirmaciones de Botana son “una injusticia terrible” porque la brigada ha hecho “casas desde cero” y “gratis”. “No tiene sentido que se haga una valoración de este tipo. La intendencia de Cerro Largo nos entregó una mención por lo que hicimos en Tres Islas. Invitamos a Botana a que salga a recorrer, tenemos más de 300 intervenciones en todo el país. No se puede menospreciar un trabajo de estas características. Si no sabés del trabajo de la brigada no podés hacer afirmaciones de ese tipo”, sentenció.