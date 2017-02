Para el pastor Márquez el “lobby gay promueve el sexo con menores y animales”

El líder de la Iglesia Misión Vida criticó la “Guía de educación y diversidad sexual” del Mides y dijo que podría incitar a la pedofilia.

Entrevistado en Desayunos Informales, Márquez manifestó que el gobierno apoya un movimiento que se ha dado en llamar “ideología de género” que incluye muchas cosas. “Esa frase que yo dije está en varios manuales elaborados por el Ministerio de Salud o Desarrollo, muchos de ellos redactados por grupos como las Ovejas Negras u otros grupos que pertenecen a la ideología de género”.

“La ideología de género es una visión parcial de la sexualidad. Lo que más me preocupa a mí no es el derecho que tengan las personas a creer lo que tienen que creer, lo que sí me preocupa es aquello que nos quieran imponer a todos en la sociedad, que atenta en este caso contra mis creencias, mi conciencia y lamentablemente el gobierno toma una ideología de la sexualidad. Hay cosas que ocurren con la ideología de género que no compartimos. Creo que el Estado existe para defender mis derechos y no para imponerme ideología alguna”, agregó Márquez.

El pastor de la Iglesia Misión Vida señaló que no quiere que le impongan a sus hijos una enseñanza que es ajena a su “fe y su conciencia”.

“A una hija mía en este canal gente del grupo gay entraron al baño de damas y la insultaron. Hay un alto grado de agresividad, ni los conocía”.

“Nosotros no odiamos a las personas, nuestra enseñanza básica es el amor al prójimo y eso incluye a los homosexuales, travestis, todos. Eso no significa con que estamos de acuerdo con lo que la gente cree”, subrayó.

Según Jorge Márquez, en la “ideología de género ningún tipo de actos sexual es malo en sí mismo y esto incluye relaciones sexuales de mayores con menores, relaciones con animales”.

El pastor fue consultado si la ideología de género habilita relaciones sexuales con animales y contestó: “sí. No digo que acá en Uruguay, digo que tenemos que observar lo que está pasando en el mundo porque viene para acá. Hay señales ya”.

“Lo que ha sido votado es que la ideología de género se enseñe y cuando no se acota bien qué, entonces se deja abierto a lo que pueda pasar más adelante”.

“Puntualmente acá en Uruguay no estoy dialogando con ellos [el lobby gay], lo que veo es lo que se viene. 15 años atrás decían que este tipo de enseñanza no iba a entrar en la currícula del Estado. Los que somos creyentes pagamos la enseñanza laica, gratuita y obligatoria, para que le enseñen a nuestros hijos lo que es ajeno a nuestra fe y conciencia. ¿Algo está mal no?”, agregó.