¿Qué significa en Venezuela el traslado a prisión domiciliaria de Leopoldo López?

Diego Cabrita

Oficialmente, el tema de Leopoldo y de toda la liberación responde a una decisión unilateral del Gobierno. Toda la defensa de él ha tenido una férrea postura. Él fue condenado a 14 años de prisión, pero los delitos que se le imputan son realmente injustos, todo el caso ha estado viciado.

Trasladaron a Leopoldo de la cárcel a su casa luego de tres años de prisión. El Gobierno no puede jugar con la vida y la libertad de las personas, mucho menos con los dirigentes políticos.

Nos consta que ha sido torturado, es lo que se ha denunciado en reiteradas ocasiones. Lo venían torturando día a día, física y psicológicamente.

Leopoldo plantea y unifica a la oposición, las personas se identifican con él. Nuestro partido es social-demócrata. A todo el partido se lo ha catalogado como una organización terrorista, por lo que se ha perseguido a todos los líderes del partido. El pueblo respalda las acciones de Leopoldo. El pueblo venezolano necesita un cambio y un nuevo Gobierno.

Va a estar once años con prisión domiciliaria. No liberaron a Leopoldo López. Tiene once años más de pena.

Hemos pedido elecciones generales para que haya una solución pacífica a esta crisis.