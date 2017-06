¿Quién mató a Andrés Pereira?: “Un testigo dice haber visto cómo le pegaban entre varios”

Se confirmó que los restos encontrados en Punta Espinillo pertenecen a Andrés Pereira, un joven de 16 años que desapareció de un campamento en febrero del 2014, en un encuentro organizado por el Nuevo Partido Comunista. El día que finalizó el campamento no llegó a su casa, y los organizadores le dijeron a los padres que no volvía con el grupo porque había tenido un problema.

Hablamos con el abogado que representa a la familia de Andrés en este caso, Juan Fagúndez.

Esto fue un punto en toda esta historia donde de una desaparición pasamos a estar frente a un homicidio. La ansiedad, la angustia y la poca paz que se pueda tener por tener esta certeza lamentable, hace que juntemos fuerzas todos los que estamos en esto para poder llegar a los responsables.

Hay declaraciones de personas que dicen haberlo visto. Los padres recibieron llamados de personas vinculadas al campamento dijeron que él se había ido por la suya. Un testigo dice haber visto cómo le pegaban a Andrés entre varios. Todo eso ahora tiene que compararse con la situación actual de homicidio. No descarto que vuelva a declarar mucha gente.

El padre de Andrés me comentaba que cuando él estuvo en la peinada del campo, él vio que en ese sector que había malezas altas se hizo a caballo, y que tal vez por ese motivo no se detectó el cuerpo o las pertenencias, pero eso no quita que lo hayan planteado con posterioridad. Pero si el cuerpo no estuvo al principio ahí, alguien lo tuvo durante estos tres años consigo o bajo su custodia.

Lo que yo conozco es que es un grupo escindido del Partido Comunista, que pretende tener una vida política, que ha intentado integrar el Frente Amplio y que los campamentos tienen cierta línea de disciplina bastante dura, tendiendo más al disciplinamiento más de estructura militar que a una disciplina de un campamento.

Andrés no tenía nada que ver con esta gente. Un compañero del sindicato de la madre le preguntó si podía llevar a Andrés, que sería bueno que conociera gente nueva, y ella se lo trasmite a su hijo porque creyó que era algo sano, y creía que él no estaba en nada raro. Andrés acepta ir y no vuelve.

Andrés fue visto por última vez con vida en esa golpiza. Los adultos responsables del campamento también lo son de la salud física y psíquica de ese menor. Y ahora ese menor está muerto. Creo que estamos muy cerca de las responsabilidades.