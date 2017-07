Read sobre la posible renuncia de Sendic: “El titubeo es válido porque no es una decisión fácil de tomar”

Es un dirigente histórico del Pit-Cnt y también militante frenteamplista: el secretario general de la Federación de Obreros y Empleados de la Bebida (FOEB), Richard Read, afirma que el vicepresidente Raúl Sendic debe renunciar por el episodio de las tarjetas corporativas de Ancap, el último de una serie de hechos en los que está vinculado.

La interna del Frente Amplio y el caso Sendic

A esta altura de los acontecimientos, creo que hay un daño hecho en la imagen y credibilidad de la izquierda, pero también del sistema político. No asumir errores… es como una bola de nieve. Sería importante tener una imagen de que, ante errores, nadie está atornillado a su sillón.

El titubeo es válido porque no es una decisión fácil de tomar. Sería importante que el sistema político sincerara las relaciones internas entre el sistema político, para tratar de construir propuestas saludables y de mejora.

Esa polarización que hay hoy en la política no le hace bien a la política ni a los políticos, porque genera un descreimiento en la sociedad.

Desde mi punto de vista, lo que me pegó muy duro fue el no haber asumido un error. Me dio la sensación de orfandad, porque uno aspira a la autocrítica, al asumir errores y a rectificar.