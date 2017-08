“Remover al vicepresidente puede ser un síntoma de salud, pero también de enfermedad. Nunca ha ocurrido en Uruguay”

El Frente Amplio definirá en los próximos días la fecha del Plenario donde se analizará el dictamen del Tribunal de Conducta Política y, en definitiva, el futuro de Raúl Sendic. Desde la lista 711 ya adelantan que el vicepresidente no renunciará y que solo tomaría una decisión así si hay una resolución contraria de la Justicia.

Abordamos la realidad política uruguayo junto al politólogo Óscar Bottinelli.

La afectación ocurrió hace un año y medio: ahí es cuando el Frente Amplio tiene un derrumbe muy claro en intención de voto del momento. Eso tiene que ver con muchas cosas. El tema Sendic es lo que él refleja y lo que es, que no necesariamente tienen que ver con Ancap. Hay desprolijidades y actitudes que a los frenteamplistas no le gustan.

Una cosa es el juicio que se puede hacer por la gestión de Ancap: es un tema que no tiene necesariamente que afectar lo ético ni lo jurídico-penal. Una persona puede ser un muy mal administrador y no afectarle lo ético ni lo jurídico. Lo ético y lo jurídico-penal también hay que diferenciarlo, porque no existe un código ético válido para todos. Hay que ver qué juzga el Frente Amplio. En lo penal, una persona puede cometer muchas faltas éticas de acuerdo a los códigos de todos, pero no cometer delitos. Y también puede haber cometido un delito, pero no necesariamente sufrir un juicio político. El juicio político para destituir es solo por delitos graves.

En un juicio político se entiende que hay una violación grave de la Constitución. Cada partido político puede tener su valoración y decir si algo es una pavada o es muy grave. Creo que Sendic está tomando una táctica de no adelantarse a los acontecimientos, debilitado su postura.

Remover al vicepresidente puede ser un síntoma de salud, pero también un síntoma de enfermedad. Nunca ha sucedido eso en Uruguay. No creo que sea bueno para la democracia.

Los daños ya fueron hechos, sobre todo para el Frente Amplio. Es grave lo que sucede, lo sigue perjudicando. El Frente Amplio tiene dos caminos. Uno que demuestre que todo esto es una campaña demostrable sobre hechos falsos o absolutamente irrelevantes. Pero las cosas se aclaran en el momento oportuno. U otro camino es la renuncia cuanto antes. No veo otros caminos.

El vicepresidente no tiene una función en Uruguay, es un suplente, un sustituto. Hasta que ganó el Frente Amplio, el vicepresidente no participaba en el Consejo de Ministros. Técnicamente es un invitado. Sus funciones están en el Parlamento. El Frente Amplio ha tenido muchos desdibujes institucionales. Uno de ellos fue el cargo de vicepresidente. Queda muy mal que el presidente le pida la renuncia a quien preside el Parlamento, queda muy mal.

La oposición en general está en un juego un poco complicado. Hay un partido dominante en la oposición, y tres partidos con proyectos diferentes. A su vez, el Partido Colorado está en un proceso de reacomodo tras el retiro de Bordaberry. Esto habilita muchos juegos.

Nin Novoa es un hombre cuyo nombre siempre estuvo en la reserva, muchos especulaban en el 2009 diciendo que la disputa entre Astori y Mujica se podía resolver con Nin Novoa. Nunca hay que descartarlo. Sería como una búsqueda de consenso, no como una que saliera a disputar algo contra otro. Su nombre nunca dejó de estar en las gateras.