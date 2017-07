¿Renuncia en puerta?: “Sendic tiene que tomar sus decisiones. A veces utiliza demasiado el ‘nosotros'”

En el Frente Amplio hay una creciente presión para que Raúl Sendic renuncie a su cargo. En las últimas horas, el vicepresidente dijo que seguirá al frente de sus responsabilidades y que tomará las decisiones que haya que tomar cuando se pronuncie el Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio y la Junta de Transparencia.

Abordamos el tema junto al diputado por el MPP (FA) Alejandro Sánchez.

Novick ha logrado una cosa maravillosa: tener legisladores sin presentarse a elecciones nacionales. Tiene que conseguir que lo voten, primero. Cuando entra por un partido al Parlamento, si se va debe entregar la banca. Las bancas no son directas, son de los partidos.

Si se diera la hipótesis de la renuncia, el MPP tendrá que discutir cómo asumimos esa responsabilidad, porque somos la lista más votada. La Constitución establece una línea de sucesión y la persona dice si asume o no asume. Pero hay muchas cosas que ver.

El tema de la renuncia está planteado arriba de la mesa. Si el tribunal entiende que se cometieron faltas éticas… no sé. Sendic tiene que tomar sus decisiones. A veces Sendic utiliza demasiado el ‘nosotros’.

Hay mucha especulación sobre lo que va a hacer el tribunal, pero lo mejor es esperar a que haga. A veces las filtraciones se confirman, a veces parcialmente y a veces no se confirman. Cada sector es responsable de sus opiniones.

Si Sendic decide renunciar, ¿ante quién debe hacerlo? ¿quién tomaría su cargo?: la visión del especialista en derecho constitucional Martín Risso.

La Constitución no dice a quién se presentaría la renuncia: eso hay que inferirlo. Parece claro que no hay que presentarla ante el vicepresidente. Creo que la tiene que presentar ante la Asamblea General, que es el órgano ante el que él cumple funciones.

En cuanto a la sucesión, funciona en la Cámara de Senadores con titulares, no son suplentes. Si el primer senador titular no acepta, se sigue avanzando en la lista hasta agotarla. No está previsto que nadie acepte. Los vacíos constitucionalmente son relativamente frecuentes.

Sendic fue candidato al senado, por lo que presentó una doble candidatura junto a la da vicepresidente. Si renuncia a la vicepresidencia, no vuelve al Senado: sale del Gobierno y no podrá ocupar ningún cargo al menos hasta las próximas elecciones. Por tanto, pierde los fueros.

Mujica no puede desempeñar ni las funciones de presidente ni de vicepresidente.