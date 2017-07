Rodríguez sobre el caso de los ancianos de Río Branco: “Fallaron los controles de Salud Pública, del Mides y de la sociedad”

El hallazgo de 9 ancianos hacinados en una casa de salud clandestina en Cerro Largo volvió a poner arriba de la mesa la polémica sobre las carencias e irregularidades que presentan muchos residenciales a lo largo y ancho del país.

La diputada nacionalista y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Gloria Rodríguez, presentó un pedido de informes al Ministerio de Desarrollo Social (Mides) para saber por qué fallaron los controles del organismo en el caso de Cerro Largo.

Hablamos sobre este tema con la legisladora nacionalista.

En este caso fallaron los controles. Es una situación sumamente preocupante, que se ve lamentablemente como algo natural. Falló todo. Hablamos de una persona que estaba procesada y nunca se cerró esa casa de salud, continuó funcionando.

Fallaron los controles de Salud Pública, el Mides, la sociedad, porque todos dicen que era de conocimiento público lo que pasaba allí. Naturalizamos esa situación de que el adulto mayor es una cosa, naturalizamos la cosificación de la persona. Lamentablemente, van de un lado para el otro.

El Gobierno tiene una responsabilidad: debe brindar una seguridad y un control. Lamento enormemente que quien va a estar al frente de las políticas para aquellos más vulnerables hable con tanta liviandad de este tema y lo tire hacia lo político-partidario para no asumir las responsabilidades que tiene que asumir.

Acá hay una situación puntual y no puede mirarse para el costado. Hay que proteger a los más vulnerables, las personas no son cosas.

Tengo entendido que esta persona no figuró en ninguna lista del Partido Nacional. Me parece importante que si esta persona se presentó en las elecciones interna, que quede claro y se demuestre. Yo defiendo a las víctimas, no al victimario. A mi partido no le va a temblar la mano en sancionar. Me comuniqué con el responsable de la lista 400 y me dijo que se lo eliminó de todas las plantillas del Partido Nacional cuando fue procesado en el 2014. Desde ahí hasta acá han pasado muchas cosas y todo el mundo ha mirado para el costado.