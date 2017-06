Salgado: “Es una locura que el boleto pueda llegar a subir cuatro pesos, sería el principio del fin”

El secretario general de la Intendencia de Montevideo, Fernando Nopitsch, dijo que a menos que se concreten algunos cambios, el boleto volverá a subir en enero, unos 4 pesos. ¿Cuáles son los cambios que se están intentando introducir en el sistema de transporte capitalino y por qué parece que cuesta tanto?

Hablamos sobre este tema con el presidente de Cutcsa, Juan Salgado.

Problemas con el combustible

Nosotros tenemos previsto de acuerdo a los espacios que tenemos como para tener gasoil, podemos dar la seguridad de que el servicio de nuestra empresa no va estar afectado.

Suba del boleto: ¿podría aumentar cuatro pesos?

Creo que son anuncios un poco extremos. Es una locura que el boleto pueda llegar a subir cuatro pesos. Si estamos viendo eso, tenemos que trabajar fuertemente para que no suceda. Y tendríamos que haber trabajado para que no sucediera el aumento anterior.

Valoramos la intención que tiene esta administración de Martínez en querer encarar cambios profundos en el transporte. Muchos de ellos los venimos diciendo nosotros desde hace mucho tiempo atrás. Hay que cambiar los recorridos y de la estructura propia como para poder abaratar los costos.

Sabemos qué es lo que pasa. Cuando se generaliza y se dice ‘porque el sistema de transporte…’. Nosotros no tenemos la misma actitud. Nosotros queremos que los cambios se hagan. Pero algo pasa. Nosotros estamos de acuerdo con los cambios estructurales.

Tenemos una flota que tiene un costo ponerla en la calle todos los días. ¿La misma flota tiene que estar durante todo el día brindando servicio? No hay la misma demanda de pasajeros durante todo el día. Tenemos que buscar la flota brinde un servicio con eficiencia, y eso se traduce inmediatamente en la tarifa.

Tenemos que ir a un sistema en forma gradual que tenga menos costos. Pero no es la única medida la de incrementar el conductor cobrador y eliminar el guarda, esa es una de las tantas medidas.

Tenemos que trabajar. El aumento pasado, ya pasó. El que viene, con estas perspectivas, no va a pasar. No puede ser. Tenemos que hacer determinadas cosas de corto plazo que se pueden hacer. Estamos esperando que la Intendencia llame a todos los involucrados. El regulador quiere hacer cosas… pero si del otro lado prevalece el que dice que no…

La pelota hoy está en la cancha de la Intendencia. Si el boleto sube cuatro pesos va a ser el principio del fin, va a caer más el mercado. Tenemos que cuidar de no profundizar la caída del mercado.

Si el boleto no aumenta ya es un tema importante. Las generalizaciones a veces molestan. Tenemos que trabajar y Cutcsa va a ser la propulsora de todos los cambios necesarios para bajar los costos y que el boleto no se escape del poder adquisitivo de la gente. Somos rehenes de algunos que por distintos motivos no quieren que nada cambie.

Espero llegar al 31 de diciembre y poder decirle a la gente lo que sucedió y que todos pusimos todo en la cancha para que no sucediera otra cosa. Para nada nos hace gracia tener una actividad en la que sabemos que es el precio.