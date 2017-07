Salle contra la Ley de inclusión financiera: “Le da de ganar a los banqueros en detrimento del pueblo uruguayo”

Dos grupos de ciudadanos (entre los que se encuentran empresarios, políticos y organizaciones sociales) llevan adelante dos campañas paralelas contra la Ley de inclusión financiera. Ambos grupos están juntando firmas para impulsar un plebiscito que permita modificar esta ley. Una de las campañas es impulsada por el sector empresarial y cuenta con el apoyo del senador del Partido Nacional Luis Lacalle Pou.

La segunda campaña tiene a un referente excluyente: el abogado Gustavo Salle.

Astori miente cuando habla, le miente al pueblo: él no es serio, no leyó la ley. La ley ha establecido obligatoriedades en el comportamiento de los ciudadanos que nos obligan a una intermediación onerosa por parte de terceros, que son los bancos, en nuestra actividad económica.

Planteo una discusión de derecho constitucional: la ley es inconstitucional porque avasalla la libertad de contratación. Organizamos la Comisión Nacional Contra la Bancarización Obligatoria con un grupo grande de ciudadanos.

No estamos contra la bancarización: el que quiera sacar una tarjeta, que la saque. El tema de la bancarización no es el meollo de la situación. Tenemos un Gobierno de características totalitarias que nos obliga a una contratación que no es necesaria: está pensada para controlarnos.

No se puede vulnerar la Constitución. Estos proyectos no son de los evasores. Están apoyando una ley que le da de ganar a los banqueros en detrimento del pueblo uruguayo. Los bancos van a embolsar millones de dólares.

¿La defensa de los derechos humanos, de la libertad, cuando es atacada por un Gobierno totalitario, no amerita una consulta popular?

Nosotros hacemos hincapié en el tema de la libertad, en que no puede haber bancarización obligatoria: lo prohíbe la Constitución. Nosotros ratificamos lo que dice la Constitución.

La vía de la inconstitucionalidad ya la estoy agotando. Pero tenemos un problema: tenemos una Suprema Corte de Justicia que viola la Constitución. No puedo ir al violador y decirle que me están violando. Los jueces tenían reclamos económicos, al igual que los fiscales: al Poder Ejecutivo le conviene tener una buena relación con el Judicial. El Ejecutivo le dijo a los jueces que lograran un 80 % de consenso para llegar a una cifra transaccional y nosotros la aportamos. Pero la ley tocaba el dinero del Estado, y para eso solo se puede hacer por la Ley de Presupuesto y la Rendición de Cuentas. Hicieron una ley común y homologaron el tema del dinero: pero eso es ilegal. Por eso no confío.

Voy muchísimas firmas, no las he contabilizado hasta el momento: hay que juntar más de 260.000. Tengo la expectativa de que van a ganar los dos proyectos porque la ley es obscena e indefendible. PIT-CNT, Gobierno y banqueros son un solo corazón.