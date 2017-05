Sanguinetti sobre la polémica por la estatua de la Virgen María: “Estoy muy lejos de cualquier actitud anticlerical o antirreligiosa”

Hace unos días el expresidente Julio María Sanguinetti escribió una columna en el diario El País donde respalda la decisión de los ediles del Frente Amplio de no permitir la instalación de la estatua de la Virgen María en la rambla de Montevideo. El cardenal Daniel Sturla y el obispo de Minas Jaime Fuentes le respondieron al expresidente: Fuentes escribió que a Sanguinetti “se le fue la moto a la cuneta”.

Hablamos sobre este tema y sobre la realidad actual del Partido Colorado con el expresidente Julio María Sanguinetti.

Si el obispo se sale de pista, yo no lo voy a seguir. El Uruguay tiene una magnífica tradición de respeto y tolerancia, hace cien años que se separó el Estado la Iglesia, el país tiene una tradición laica muy buena. En esa tradición, el país fue evolucionando hacia forma más abiertas. Yo mismo, siendo presidente, propuse la cruz en Tres Cruces como un monumento conmemorativo de una visita histórica. Estoy muy lejos de cualquier actitud anticlerical o antirreligiosa.

Mucha gente con buena fe me dice qué me molesta el tema de la virgen, pero no es un tema a favor en contra de la Virgen María. Lo que está en juego es un principio. El único que tendría que molestarse es José Pedro Varela. El espacio público uruguayo es neutro.

Creo que la decisión de la Junta fue adecuada porque generaba una situación discriminatoria al establecerse una asignación a un espacio que quedaba directamente referido a la Iglesia. Creo que la estatua de Iemanjá tampoco debió instalarse, pero por que haya un error no podemos seguir multiplicando un error. En la rambla tenemos de todo, desde un muñeco coreano horroroso, hasta un tirano paraguayo. Acá estamos discutiendo los límites de la laicidad.