Santiago Mele: “Tenemos mucha alegría y ganas de dejar a Uruguay en lo más alto”

Tras el triunfo ante Portugal que dejó a Uruguay en semifinales, hablamos con el arquero de la Sub-20, Santiago Mele.

Estoy bien, feliz. Ahora estoy un poco más tranquilo. Influyen muchas cosas en los penales, pero el tema se puede estudiar.

Mirar a los ojos al que va a patear… vos vas viendo y tomás tu decisión. Es un poco también de intuición, no es solo lógica. Es verlo caminar, qué número de penal es, son varias cosas.

En el momento no era consciente de qué penal era o qué venía después. Estaba ahí para atajar. Yo disfruté el momento.

Me parece que hay que adaptarse, el sistema nuevo no me parece ni bueno, ni malo. No entiendo mucho la razón, pero son cambios y hay que adaptarse.

Hoy ya hicimos trabajos de recuperación. Estamos con mucha alegría. Cumplir con el pasaje a semis era lo que soñábamos. Tenemos mucha alegría y ganas de seguir dejando todo para dejar a Uruguay en lo más alto.