Saravia: “No sabemos cuál es el conflicto. El tiempo va a decir que teníamos razón y que los equivocados fueron algunos jugadores”

El conflicto entre la directiva de la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales y los jugadores que integran el movimiento “Más unidos que nunca” se ha profundizado. Esta semana, 22 capitanes de clubes se reunieron con el Ejecutivo de la AUF y además Diego Godín admitió que no descartan crear una Mutual paralela.

Hablamos con el presidente de la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales, Enrique Saravia.

Escucho que todo el mundo dice “el conflicto”, pero nosotros no estamos en conflicto con nadie: muchos jugadores siguen yendo al gremio, usan todo lo que tiene el gremio. Son socios. No se ha borrado ninguno.

Por lo que he escuchado a nivel de prensa, lo que fueron a pedir los capitanes… hace años que nosotros ya lo venimos manejando con la AUF.

El perjudicado acá es el gremio, parece que los jugadores no se dieron cuenta. Es un gremio de 70 años, por el que han pasado varios dirigentes, que han logrado cosas para los jugadores de fútbol.

La denuncia en el MEC la hicieron los jugadores. Nosotros hicimos la denuncia penal a aquellos jugadores que se hicieron responsables. La crisis la empiezan los jugadores. Si tengo una directiva que viene hace 12 años trabajando en el gremio y en esos 12 años hizo todas las cosas… cosas que nosotros hablábamos con los jugadores.

Cesamos a los abogados por un problema interno y por algún roce en lo personal, en mi caso con los abogados, a raíz de todo este asunto. Muchos de los jugadores estaban en contra de los abogados, pero después de que nosotros los cesamos salen en su defensa.

Conozco a Valdez desde hace años. Sé que recibió a los jugadores para ver las inquietudes que iban a plantear: por lo que he sabido, han hecho planteamientos por los que ya hemos trabajado nosotros.

Sería una mala idea crear una mutual paralela, a mi manera de ver. Los jugadores hoy tienen los derechos de imagen y tampoco han negociado nada.

Vino el presidente de El Tanque y nos hizo un planteamiento, pero ¿nosotros qué tenemos que ver? Tienen que hablar con los jugadores de ese plantel. No es usual que la Mutual preste dinero de esta forma: lo resolvió el plantel de El Tanque, avalado por los dirigentes de los demás clubes. Fue una decisión que tomó el plantel de El Tanque avalado por los referentes de los demás equipos.

Todo el mundo dice que Peñarol debe seis meses, pero nosotros en la Mutual no tenemos un reclamo.

No tenemos el teléfono de Godín ni de Lugano. Calculo que Godín debe tener mi teléfono; sin embargo, no me llama. Lo que tiran para la prensa es una cosa. Nosotros no sabemos ni cuál es el conflicto, no lo entendemos. Algunos de los jugadores tampoco saben.

No pensé en renunciar: ¿por qué lo voy a hacer? Queremos terminar el mandato porque el tiempo va a decir que la razón la teníamos nosotros: los equivocados fueron algunos jugadores. Quizás hay mucha gente que no está de acuerdo con cómo está funcionando el país, pero ¿vamos a juntar firmas para sacar a Tabaré Vázquez?