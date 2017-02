¿Se puede saber si tu pareja te engaña por las redes?

Para hablar sobre los cambios de comportamiento con las nuevas tecnologías recibimos a nuestro columnista Gustavo Gallino, a la psicoanalista Mercedes Iglesias y a la modelo Clarisa Abreu.

En los últimos días trascendió la noticia que un truco permite descubrir los grupos y contactos con los que más contacto mantiene un usuario de WhatsApp. De esta manera se podría detectar una infidelidad a través de WhatsApp.

En entrevista con Desayunos Informales, Gustavo Gallino explicó que la noticia que se publicó “no es tan así” y que el fin de la herramienta “no tiene nada que ver con la infidelidad”. Por su parte, Mercedes Iglesias dijo que el hastío, los celos y la infidelidad son los tres temas clásicos en los que cae una pareja.

“Lo que ha permitido el WhatsApp es que casi todo el mundo revise el teléfono de su pareja cuando adolece de alguna sospecha”, aseguró la psicoanalista. Clarisa Abreu, desde su experiencia, contó: “Es lo más común que le agarres el celular a tu pareja, no está bien, pero yo lo he hecho y me he llevado sorpresas”.