“Sendic ha mentido reiteradamente. Un país no puede tener un vicepresidente al que no se le puede creer”

La interna del Frente Amplio vive una semana especialmente agitada a partir del caso de Raúl Sendic. El sector Banderas de Líber publicó un comunicado sobre Sendic, en donde manifiestan que “el vicepresidente mintió reiteradamente y sabe que su permanencia le está haciendo daño al proyecto de transformaciones en el que dice creer”.

Hablamos con el dirigente de Banderas de Líber (FA) Jaime Secco.

No es un comunicado contra Sendic, el título dice que Sendic no es el problema mayor. Tiene que dar un paso al costado porque perdió credibilidad y le hace perder credibilidad al Frente Amplio, al Gobierno y a su proyecto, que ha sido el mejor que le ha pasado al país en los últimos 20 años.

Ha entrado al Frente Amplio la idea que no tenía cuando nació que es que la política es una profesión, una carrera. Ahí abrimos la puerta a los intereses personales, y eso es el marco de todo esto. Miranda convocó primero a grupos que estaban en el Senado, aunque no sabemos por qué no convocó a Moreira. Él quería hacer reuniones chicas, no un plenario sobre un documento que tiene guardado. Nosotros nos somos un grupo nacional, entramos al Frente como un grupo departamental: no estamos ofendidos porque no nos hayan llamado.

El Frente no ha sido claro. Hay un límite entre que sea un compañero y el amiguismo: hay que defender a Uruguay, no a los compañeros. No conocemos el informe del TCP. No estamos en el detalle de si le trajo un regalo a la secretaria o a alguien más, no entramos en la chiquita de eso: no es un comunicado contra Sendic, ni sobre Sendic, que recién lo mencionamos en el último punto.

Sendic se comprometió a traer argumentos que nunca presentó, ha mentido reiteradamente. Un país no puede tener un vicepresidente al que no se le puede creer. Tiene que darse cuenta de que está haciendo daño.