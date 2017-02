Hablamos con el edil nacionalista Javier Barrios, quien citó a autoridades de la IM a la Junta por el aumento del boleto en marzo, que es casi un hecho.

“Entendemos que en los últimos aumentos, que ya se ha aumentado seis pesos, se ha subido por encima de la inflación y por encima de los aumentos salariales de los trabajadores.

La fórmula de la paramétrica es secreta, igual que la del combustible. Uno nunca sabe cómo lo calculan. El boleto debería estar los 28,60, los 29,60. Ellos argumentan que ahí no está puesta la mera en la venta de boletos. El costo que dice la IM es de 29,35.

Aumentar la brecha no va a mejorar la gestión. Si aumentás el precio del boleto vas a vender menos, y eso genera un círculo vicioso que luego se trasmite al precio. Hoy el gran competidor del ómnibus es la moto, por un tema de costos. Si seguimos aumentando el boleto vamos a lograr que más gente se baje del ómnibus.

Lo de la tarjeta STM beneficia a los que tienen plata. Les dijimos que si querían fomentar la tarjeta tenían que mantener en 28 el precio del boleto y haber rebajado el precio de la STM.

El sistema en su totalidad tiene un problema. No podemos seguir con ómnibus enormes, sin aire acondicionado, que no se controla su frecuencia. Si el ómnibus no pasa en hora hay que sancionar. Si mejorás el servicio del transporte público, pero aumentando el precio no vas a estimular el uso del ómnibus”.